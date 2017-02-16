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Брежнев, Машеров, генсек ООН. Архивные видео из павильона ВДНХ, который собираются сносить
17.02.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Павильон национального выставочного центра «БелЭкспо»
Открылась выставка достижений народного хозяйства БССР в 1968 году. В следующем году киностудия «Беларусьфильм» снимет здесь кадры для кинофильма «Сколько счастью лет?». Современное здание на улице Янки Купалы называют хрустальным дворцом, по выставке ходят Леонид Брежнев и Петр Машеров.
Посыл видео — Беларусь наконец стала индустриальной страной, а товары отсюда экспортируют в 80 стран мира. Гостю из Москвы показывают и белорусские ковры, и БелАЗ-549, и технику МТЗ.
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Еще одно видео снято в 1970 году. В Беларусь приехал Генсек ООН У Тан. Высокий чиновник достижениями народного хозяйства впечатлен, о чем и запись в книге почетных посетителей оставил. Перед Таном хвастаются электроникой, велосипедами, мотоциклами, станками белорусского производства и одеждой отечественных фабрик.
И мужские и женские костюмы на манекенах, кстати, выглядят для своего времени роскошно…
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А в марте 1975 года в павильоне ВДНХ проходила выставка образцов наглядной агитации. Тут и плакаты с идеологически правильными установками вроде «5-летку выполним досрочно!», «Сказана — зроблена!», цитата Ленина «Ясность пропаганды и агитации — есть основное условие». Были среди экспонатов и фотографии военных мемориалов и памятников.
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Павильон национального выставочного центра "БелЭкспо" собираются сносить. Многие минские архитекторы считают, что здание надо бы сохранить - как памятник...
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