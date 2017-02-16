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Брежнев, Машеров, генсек ООН. Архивные видео из павильона ВДНХ, который собираются сносить

17.02.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Павильон национального выставочного центра «БелЭкспо» собираются сносить. Многие минские архитекторы считают, что здание надо сохранить — как памятник архитектуры модернизма 1960-х годов. Но охранного статуса у бывшего ВДНХ нет. Как выставочный павильон выглядел в первые годы своего существования? Какие выставки здесь проходили? Архивисты поделились интересными кадрами.


Павильон ВДНХ в 1969 году. Здесь и далее — скриншоты из видео БГАКФФД.

Открылась выставка достижений народного хозяйства БССР в 1968 году. В следующем году киностудия «Беларусьфильм» снимет здесь кадры для кинофильма «Сколько счастью лет?». Современное здание на улице Янки Купалы называют хрустальным дворцом, по выставке ходят Леонид Брежнев и Петр Машеров.


Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев рассматривает рубашки минского производства. 1969 год.

БелАЗ перед выставочным павильоном, 1969 год.

Посыл видео — Беларусь наконец стала индустриальной страной, а товары отсюда экспортируют в 80 стран мира. Гостю из Москвы показывают и белорусские ковры, и БелАЗ-549, и технику МТЗ.

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Кинофильм «Сколько счастью лет?», 3 ч., 1969 г., реж. И. Вейнерович, гл.опер. В. Цеслюк; киностудия «Беларусьфильм».

Еще одно видео снято в 1970 году. В Беларусь приехал Генсек ООН У Тан. Высокий чиновник достижениями народного хозяйства впечатлен, о чем и запись в книге почетных посетителей оставил. Перед Таном хвастаются электроникой, велосипедами, мотоциклами, станками белорусского производства и одеждой отечественных фабрик.




И мужские и женские костюмы на манекенах, кстати, выглядят для своего времени роскошно…

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Кинофильм «Визит У Тана в Белоруссию», 1970 г., реж. И. Вейнерович, опер. Ю. Иванцов, В. Пужевич, Е. Соколов, А. Шаталов; киностудия «Беларусьфильм».

А в марте 1975 года в павильоне ВДНХ проходила выставка образцов наглядной агитации. Тут и плакаты с идеологически правильными установками вроде «5-летку выполним досрочно!», «Сказана — зроблена!», цитата Ленина «Ясность пропаганды и агитации — есть основное условие». Были среди экспонатов и фотографии военных мемориалов и памятников.

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Киножурнал «Савецкая Беларусь», № 3, 1975 г., реж. Н. Крупп, опер. В. Куприянов, Г. Лейбман, Е. Соколов; киностудия «Беларусьфильм».






 
 
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Павильон национального выставочного центра "БелЭкспо" собираются сносить. Многие минские архитекторы считают, что здание надо бы сохранить - как памятник...

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