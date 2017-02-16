МИНСК, 17 фев – Sputnik. Французское бистро Bouche à Oreille по ошибке было внесено в последний выпуск ресторанного рейтинга "Мишлен" и не сумело справиться с нахлынувшим потоком посетителей, сообщило издание The Local .

Кафе, расположенное в городе Бурж и пользующееся популярностью у местных рабочих из-за дешевой еды, неожиданно для владельцев оказалось в рейтинге с одной звездой.

"Я начинаю тонуть. У нас много новых клиентов, которые хотят отдельные столики для двух, трех и четырех человек, но у нас небольшая площадь и только четыре руки", – заявила хозяйка кафе Вероник Жаке.

Впоследствии выяснилось, что награждение звездой было ошибкой. Составители рейтинга связались с Жаке, сообщив об ошибке: награда предназначалась ресторану Bouche à Oreille, находящемуся в департаменте Эсон.

Сообщается, что за несколько дней бистро полюбилось французской прессе и снискало популярность среди посетителей: поток его посетителей не падает даже после исчезновения кафе из рейтинга.