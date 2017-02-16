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Пассажир в метро Минска упал на рельсы и умер

17.02.2017 17:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минском метрополитене погиб пассажир. ЧП произошло на станции «Автозаводская», передает БЕЛТА.

В 15:23 на рельсы упал мужчина. В результате «Автозаводскую» на время закрыли. Также было остановлено движение на всей Автозаводской линии.

«Движение по линии останавливалось на 18 минут», - сообщили в подземке.

Личность погибшего установлена. Им оказался 44-летний житель Могилева.

Что стало причиной смерти мужчины - травмы от падения или плохое самочувствие - выясняется.

Напомним, в пятницу в московском метрополитене 77-летняя женщина упала на рельсы и сломала ногу. Инцидент произошел на станции «Красногвардейская» Замоскворецкой линии.

 
Теги: Могилев
 
 
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Движение поездов из-за ЧП останавливалось на 18 минут.

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