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Пассажир в метро Минска упал на рельсы и умер
17.02.2017 17:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минском метрополитене погиб пассажир. ЧП произошло на станции «Автозаводская», передает
В 15:23 на рельсы упал мужчина. В результате «Автозаводскую» на время закрыли. Также было остановлено
«Движение по линии останавливалось на 18 минут», - сообщили в подземке.
Личность погибшего установлена. Им оказался 44-летний житель Могилева.
Что стало причиной смерти мужчины - травмы от падения или плохое самочувствие - выясняется.
Напомним, в пятницу в московском метрополитене 77-летняя женщина
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Движение поездов из-за ЧП останавливалось на 18 минут.
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