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В "Марше рассерженных белорусов" участвуют около тысячи человек

17.02.2017 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Минск, 17 фев – Sputnik. Порядка тысячи человек, по подсчетам наблюдателей, присоединились к акции оппозиции "Марш рассерженных белорусов" против Декрета №3 в центре Минска, передает корреспондент Sputnik.

В "Марше рассерженных белорусов" участвуют около тысячи человек
© Sputnik / Виктор Толочко
"Марш рассерженных белорусов" начался с акции анархистов

Несанкционированный митинг против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" начался вечером в пятницу на Октябрьской площади в столице. К началу акции в ней участвовало около сотни человек. 

Уже спустя 20 минут на Октябрьской собрались около тысячи человек. Пришедшие принесли бело-красно-белые флаги. Перед ними выступают лидеры оппозиции – Николай Статкевич, Павел Северинец и Владимир Некляев.

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешивались а ход "марша". Планируется, что колонна затем пойдет к зданию Министерства по налогам и сборам.

В "Марше рассерженных белорусов" участвуют около тысячи человек
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступление на Октябрьской площади Владимира Некляева

В Беларуси срок уплаты социального сбора для граждан, не участвовавших в финансировании госрасходов в 2015 году, истекает 20 февраля 2017 года. В связи с множеством обращений граждан в местные органы власти руководство Администрации президента провела серию приемов граждан в городских и районных администрациях Беларуси.

Так называемый декрет "о тунеядцах" был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. В соответствии с документом неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). 

 
Теги: Минск
 
 
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Люди продолжают подходить на несанкционированную акцию и после ее официального старта.

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