В органах внутренних дел пройдет оптимизация, которая коснется всех служб. Количество сотрудников органов внутренних дел будет уменьшено. Об этом, как передает агентство «Минск-Новости», 17 февраля сообщил глава МВД Игорь Шуневич.



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— Мы уже на протяжении трех-четырех лет занимаемся оптимизацией, при этом повышая эффективность работы, — отметил министр. — Конкретные подразделения, которые будут сокращаться или ликвидироваться, — вопрос ближайшего будущего. В любом случае изменения коснутся всех. Мы не делаем исключения ни для каких служб. Где нужно оптимизировать, будем оптимизировать. При этом сохраним сотрудников, которые умеют и действительно хотят работать.

Сейчас штатная численность органов внутренних дел (тех, кто задействован в охране общественного порядка, раскрытия преступлений, профилактике) — 405 сотрудников на 100 тысяч граждан. То есть, около 38,5 тысячи человек.

— При этом у нас есть план оптимизации ведомства и мы полагаем, что со временем сможем меньшими силами обеспечивать общественную безопасность, — заявил Шуневич в декабре 2016 года, выступая на канале «Беларусь 1».