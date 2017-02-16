МИНСК, 17 фев – Sputnik. Граждане Беларуси заплатят за отопление в январе отопление согласно объемам, которые были потреблены в декабре прошлого года, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики.



© Sputnik Валерий Мельников Почему минчане не получили жировки за январь

Январь текущего года выдался в Беларуси морозным: несколько раз столбики термометров ночами опускались ниже отметки –28°С, дневная температура тоже была значительно ниже нуля.

"Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, когда температура воздуха опускалась до минус 28 градусов, белорусы ощутят удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов", – цитирует БелТА заявление МинЖКХ.

По данным ведомства, рост объема потребленного тепла ЖКХ погасит в течение года за счет снижения затрат. "В результате белорусы заплатят меньше, чем могли бы заплатить", — сообщили в министерстве.

С 1 января текущего года стоимость теплоэнергии в Беларуси увеличилась – до 15,6 рубля за 1 Гкал (17%).