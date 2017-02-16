МИНЕСК, 17 фев – Sputnik. Несанкционированная акция белорусской оппозиции "Марш рассерженных белорусов", направленная против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", завершилась в Минске без происшествий, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко В "Марше рассерженных белорусов" участвуют около тысячи человек

Несанкционированный митинг против декрета начался вечером в пятницу на Октябрьской площади в столице , участие в нем приняли лидеры некоторых белорусских оппозиционных движений – Владимир Статкевич, Павел Северинец, Владимир Некляев и другие.

По оценкам правозащитников, в "марше" приняли участие от тысячи до трех тысяч человек. Как передает корреспондент Sputnik, собравшиеся протестующие вели себя спокойно, по пути от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам, расположенного на площади Независимости, они скандировали антиправительственные лозунги.

Сотрудники правоохранительных органов, которые сопровождали колонну участников "марша", никак не вмешивались в ход акции.

На "марше" была принята резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет "о тунеядцах", прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также "вернуть свободные и честные выборы". Резолюция содержит призыв к власти начать переговоры, и, если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие "коллективные действия". Кроме того, были выбраны четыре человека из представителей оппозиционных лидеров для переговоров с властью.

Как стало известно корреспонденту Sputnik, протоколы за участие в не санкционированном властями мероприятии не были составлены.

В апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.