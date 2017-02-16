|
Шуневич пообещал уволить часть белорусских милиционеров
17.02.2017 19:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Количество сотрудников органов внутренних дел в Беларуси будет оптимизировано, заявил в пятницу глава МВД республики Игорь Шуневич, передают "
© Sputnik / Виктор Толочко
Вопрос о количестве милиции в Беларуси был поднят 24 января на совещании у президента Александра Лукашенко. Тогда глава государства поручил рассмотреть варианты оптимизации штата подразделений МВД.
"Мы уже на протяжении трех-четырех лет занимаемся оптимизацией, при этом повышая эффективность работы. Конкретные подразделения, которые будут сокращаться или ликвидироваться, – вопрос ближайшего будущего", – сказал Шуневич во время церемонии сдачи в эксплуатацию дома для милиционеров в деревне Боровая.
Он также отметил, что в любом случае изменения коснутся всех (правоохранителей – Sputnik).
"Мы не делаем исключения ни для каких служб. Где нужно оптимизировать, будем оптимизировать", – заявил глава МВД.
При этом Шуневич уточнил, что в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы силового ведомства, в органах останутся сотрудники, которые умеют и хотят работать в МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии