17 февраля в Ивье прошла встреча местных жителей с заместителем главы Администрации президента Валерием Мицкевичем, которая была посвящена действию Декрета № 3. На прием среди прочих пришли и местные жители, которые всю жизнь работали на огородах, но в итоге оказались тунеядцами . Таких в городе с населением почти 8 тысяч человек оказалось около 300. Часть из них и пришла на встречу с представителем Администрации президента с надеждой, что их вопрос будет решен положительно.





Около двери в зал заседания на четвертом этаже райисполкома многолюдно. Заняты все стулья, люди стоят в проходе. Переговариваются, показывают друг другу документы и те самые «письма счастья» из налоговой. Бабушки вздыхают, качают головами, мужчины сурово молчат.

— Заходите по мере продвижения очереди, — сотрудница райисполкома разъясняет вновь пришедшим регламент сегодняшней встречи.

В кабинете местная жительница Наталья рассказывает о своих бедах и на распев повторяет:

— Я испарилась. Я исправилась.

Она долго и громко говорит о том, что у нее на руках парализованная мама, которая болеет сахарным диабетом. Работу в Ивье женщина найти не может. Не работает и муж, который недавно вернулся в город из столицы. Но стройную историю Натальи портят факты приводов в милицию за распитие спиртных напитков в общественном месте, о чем Валерию Мицкевичу рассказывает председатель Ивьевского райисполкома Александр Булак.





Женщина же утверждает, что работу найти в населенном пункте сложно, а пить она уже давно бросила. Собравшиеся, а это представители прокуратуры, налоговой, местного управления по труду и занятости, приходят к выводу, что исключить Наталью из списка тунеядцев нет оснований. Женщина уходит ни с чем. Долго возмущается в коридоре и рассказывает о своих впечатлениях сидящим в очереди. Очередь волнуется, люди что-то переспрашивают и заново начинают делится друг с другом своими историями.

С похожей проблемой пришла и Шамбецкая Регина. Она досматривает 90-летнюю мать.

— Вы понимаете, ее же нельзя ни с кем оставить. Муж работает, а я присматриваю за престарелой мамой.

— А сколько вам лет? — интересуется Валерий Мицкевич.

— 49.

— Вы же знали, что надо будет платить налог. Вы не работаете. В январе месяце надо было задуматься, что же делать. Налоговая посмотрела, возраст трудоспособный, сопоставила с базой соцстрахования, что взносы вы не платите…

— У меня было оформлено пособие по уходу за матерью. Но всего 6 месяцев, а потом надо снова проходить комиссию.





Валерий Мицкевич удивляется и говорит, что эту систему, конечно, надо менять: человек в 90 лет не станет моложе и здоровее.

Женщине говорят, что надо написать заявление и что ее проблема подходит под определение «сложная жизненная ситуация». От уплаты ее освободят.

Люди без перерыва заходят в кабинет, но в коридоре их меньше не становится.

Ивьевчане спрашивали заместителя главы Администрации президента не только об иждивенчестве, но и о других, волнующих житейских вопросах. Например, в Лаздунах из крана течет ржавая вода, а помочь местным жителям никто не может. Или в о одном из СПК Ивьевского района задерживают зарплаты, или вот предпринимателю никак нельзя ввести в эксплуатацию производственное помещение — чтобы утеплить его, надо заказывать проект у сторонней организации, а помещение маленькое и это большие затраты. Со всеми проблемами пообещали разобраться.





Уже к окончанию встречи в зал заседания зашла целая делегация местных жителей. Это те самые огородники, которые писали письмо президенту .

— Говорить будет один, — чуть смущаясь, предупреждают вошедшие.

Андрей Гарон сразу приступает к главному. Рассказывает, что Ивье — уникальное белорусское местечко. Несколько сотен лет здесь живут татары, которые традиционно занимаются сельским хозяйством. И это уже целые династии огородников. Другой работы в Ивье в общем-то и нет.

Председатель райисполкома парирует, что есть 128 вакансий.

— Но нас более 300, — говорит кто-то из зала.

— Да, — соглашается чиновник, — в городе нет больших промышленных производств. Но ведь можно оформить фермерское хозяйство, взять в районе несколько гектар земли и продолжать заниматься сельским хозяйством. Земля есть.









— Но мы еле справляемся с 10−15 соткам. А у нас теплицы. Их в поле не поставишь: нужен полив, отопление, охрана опять-таки. Денег на такое хозяйство у нас нет, — говорит Андрей. Хотя соглашается — такой вариант можно рассмотреть.

Обращаясь к Валерию Мицкевичу, Андрей говорит, что считает декрет несправедливым.

— По факту, люди которые сейчас пришли к вам на прием, ведут личное подсобное хозяйство, но ввиду того, что мы проживаем в городе, оформить эту деятельность мы не можем и автоматом попадаем под действие закона о тунеядцах.





— Больше нигде не работаете? Есть продукция какая-то с этого огорода. Есть какой-то доход? — уточняет Валерий Мицкевич.

— Доход есть. Такой же, как и у людей, проживающих в сельской местности, которые ведут такое же личное подсобное хозяйство, но там они не должны платить налог, а мы — должны. Люди, работающие в одинаковых условиях должны одинаково облагаться налогами.

— Вы очень логично рассуждаете, но в самом декрете который все это регулирует, прописаны сельские населенные пункты и поселки городского типа.

— Надо либо что-то изменить в декрете для того, чтобы люди, которые занимаются сельским хозяйством, были в одинаковых условиях.

— Может быть, и надо, — соглашается чиновник. — Ваши предложения я зафиксировал. Но даже, если в декрет внесутся изменения, то это будет не сейчас.





Андрей долго говорит о том, что уклад жизни ивьевчан такой же, как и других жителей в сельской местности, но Ивье признано городом и поэтому 300 огородников должны заплатить налог на тунеядство. И он бы рад пойти куда-нибудь работать, да работы в населенном пункте нет. А если его семья сейчас заплатит необходимую сумму налога, то денег у них не останется на посевную и подготовку к новому сельскохозяйственному сезону. И похожая ситуация у многих. Андрей обводит зал рукой. Люди начинают переговариваться.

— Так какие основания для освобождения от уплаты налога? Все четко пописано в нормативном акте. У вас трудная жизненная ситуация? В чем трудность? Оптом исполком освобождать не будет. Несомненно, вы занимаете хорошим, полезным делом — выращиваете продукцию.

— И за это нас наказывают?

— Вас не наказывают.

Чиновник задает уточняющие вопросы.

— Вы выращиваете продукцию и налоги не платите?

— У нас не было возможности юридически оформиться. Насколько я понимаю, декрет принимался, чтобы людей ввести в юридическое поле. А у нас нет возможности в него войти и оформить свою деятельность правильно, потому что законодательство так составлено, что мы не можем туда вписаться.

— Зарегистрируйтесь ИП.

— У нас 10−15 соток земли. Какое предпринимательство?





Люди, сидящие в зале, начинают наперебой рассказывать о своих проблемах и говорить о том, что еще до принятия декрета приходили к местному депутату и рассказывали о своей ситуации, вносили предложения.

— Но почему-то к нам никто не прислушался, — пожимает плечами Андрей.

Одна из присутствующих женщин обратила внимание чиновника на то, что люди не отказываются платить налоги и на то, что они, создавая свои рабочие места, вложили в них немалые деньги.

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— У нас есть просьба — донести до правительства, что люди которые работают на земле, и дальше хотят здесь заниматься сельским хозяйством. Этим законом вы отучаете наших детей работать на земле. Это просто для нас унижение. Мы может и заплатим этот налог, но наши дети потом попросту не будут заниматься сельским трудом. Через 20 лет наш городок просто пропадет. У ремесленников один налог, в какой бы точке Беларуси они не работали. Мы тоже ремесленники. Мы (татары, — прим. TUT.BY) на этой земле живем уже 600 лет. <…> Чтобы отвезти свою продукцию в Минск, надо потратить 100 рублей. И работаем мы не 8 часов, а все 16. <…>. Надо понять и глубоко вникнуть в нашу проблему. Понятно, что закон для всех одинаков, но подходить к этому вопросу надо как-то по-человечески, — говорит Александр, один из пришедших на встречу.





Валерий Мицкевич пообещал просьбу ивьевчан передать, а по поводу освобождения от уплаты налога посоветовал писать заявления: райисполком будет в индивидуальном порядке рассматривать каждое из обращений.

Валерий Мицкевич прокомментировал прошедшую встречу с ивьевчанами

— Что касается Декрета № 3, то очень бурное обсуждение идет в средствах массовой информации, среди населения, поэтому было принято решение главой Администрации президента провести своеобразный мониторинг с выездом на места, чтобы узнать, какие есть проблемы, как работают нормы, есть ли трудности в исполнении данного Декрета. Вы видели по большому количеству обращений, что люди приходят с разнообразными вопросами. Я думаю, что исполком соответствующим образом уже разобрался с частью проблем.

Можно ли рассматривать ивьевских жителей, как нетипичную ситуацию и как-то решить эту проблему?

— Это типичная проблема. Группа людей здесь объединена тем, что все они занимаются сельским хозяйством каждый индивидуально и нигде не зарегистрированы. Соответственно они не являются плательщиками каких-либо налогов, в стране есть еще несколько подобных регионов, где люди тоже занимаются сельским хозяйством индивидуально. Там тоже возникнет такая же обязанность к уплате налогов. В данном случае есть закон, он должен исполнятся. В каждом конкретном случае исполком будет решать индивидуально. <…>

Любой нормативный акт в процессе своего действия претерпевает какие-то изменения с учетом практики применения, но для этого действительно нужна практика, нужно посмотреть в течение определенного периода времени, какие возникают проблемы и вопросы и соответственно потом предлагать изменения. В данном случае этот Декрет только начинает действовать.