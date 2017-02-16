В Минске прошла выставка «Мемориал. Камнеобработка — 2017». В экспозиции были представлены тренды ритуальной отрасли. А еще здесь впервые провели конкурс на лучший траурный текстиль гроба.





Суть конкурса заключалась в следующем: минский спецкомбинат КБО предоставил «сырые» гробы из сосны для работ участников, а конкурсантам нужно было за час на месте из своих заготовок обить гроб внутри и снаружи, а также полностью завершить оформление. За процессом на выставке мог следить каждый.

В конкурсе участвовало 4 предприятия, среди которых два — из России. Победителей выбирали жюри и зрители.

В результате лучшей работой стал гроб того же спецкомбината КБО. Он получил первое место и от комиссии, и от гостей выставки.





Предполагаем, что победитель явно попал в тренд. Но начальник производства Наталья Зиневич говорит, что как таковых трендов на гробы быть не может.

— Все зависит от цены изделия, от возможности его купить. Каждый выбирает сам. Мы изготавливаем изделия для всех слоев населения — начиная от эконом-класса заканчивая эксклюзивом.

Работу-победитель Зиневич относит к эксклюзиву, так как на обивку этого гроба затрачено 3 часа — против 40 минут для эконом-класса. Такое изделие будет стоить примерно 500 рублей.

2 место получила российская компания Ritual-opt, но к награждению 17 февраля обивку с него уже сняли. Гроб с бордовой обивкой и золотистым украшением в виде креста российской фирмы «Ангел» получил 3 место.





А вот гроб с цветочной внутренней отделкой от «Арт Ритуал» остался без наград.





Организатор программы выставки Надежда Климентенок говорит, что 4 участника — это немало.

— Мы всем предлагали. Кто откликнулся и проявил желание, кто был инициативен — они смогли принять участие. Но это заранее подготовка, это трудовой ресурс, это время, поэтому участие — на их усмотрение. А мы просто создаем условия, чтобы компании продемонстрировали свое мастерство.

Также на выставке работали павильоны с похоронными принадлежностями, памятниками, искусственными цветами, ритуальными коваными и каменными изделиями. Кроме прочего, для гостей выставки устроили тематические фотозоны.



