﻿ На выставке в Минске выбрали... лучший гроб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На выставке в Минске выбрали... лучший гроб

17.02.2017 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске прошла выставка «Мемориал. Камнеобработка — 2017». В экспозиции были представлены тренды ритуальной отрасли. А еще здесь впервые провели конкурс на лучший траурный текстиль гроба.


Суть конкурса заключалась в следующем: минский спецкомбинат КБО предоставил «сырые» гробы из сосны для работ участников, а конкурсантам нужно было за час на месте из своих заготовок обить гроб внутри и снаружи, а также полностью завершить оформление. За процессом на выставке мог следить каждый.

В конкурсе участвовало 4 предприятия, среди которых два — из России. Победителей выбирали жюри и зрители.

В результате лучшей работой стал гроб того же спецкомбината КБО. Он получил первое место и от комиссии, и от гостей выставки.


Предполагаем, что победитель явно попал в тренд. Но начальник производства Наталья Зиневич говорит, что как таковых трендов на гробы быть не может.

— Все зависит от цены изделия, от возможности его купить. Каждый выбирает сам. Мы изготавливаем изделия для всех слоев населения — начиная от эконом-класса заканчивая эксклюзивом.

Работу-победитель Зиневич относит к эксклюзиву, так как на обивку этого гроба затрачено 3 часа — против 40 минут для эконом-класса. Такое изделие будет стоить примерно 500 рублей.

2 место получила российская компания Ritual-opt, но к награждению 17 февраля обивку с него уже сняли. Гроб с бордовой обивкой и золотистым украшением в виде креста российской фирмы «Ангел» получил 3 место.


А вот гроб с цветочной внутренней отделкой от «Арт Ритуал» остался без наград.


Организатор программы выставки Надежда Климентенок говорит, что 4 участника — это немало.

— Мы всем предлагали. Кто откликнулся и проявил желание, кто был инициативен — они смогли принять участие. Но это заранее подготовка, это трудовой ресурс, это время, поэтому участие — на их усмотрение. А мы просто создаем условия, чтобы компании продемонстрировали свое мастерство.

Также на выставке работали павильоны с похоронными принадлежностями, памятниками, искусственными цветами, ритуальными коваными и каменными изделиями. Кроме прочего, для гостей выставки устроили тематические фотозоны.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске прошла выставка "Мемориал. Камнеобработка - 2017". В экспозиции были представлены тренды ритуальной отрасли. А еще здесь впервые провели конкурс на лучший...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Это просто для нас унижение". Как писавшие президенту жители Ивья ходили на встречу по тунеядству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика