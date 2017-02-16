Достижения в области медицины, такие как лазерные технологии и компьютерный скриннинг лекарств, продемонстрировали сегодня в Беларуси. В Минске проходит форум молодых ученых, передает «МИР 24».

120 участников представили также изобретения в области пожарной безопасности, вооружений, робототехники. Разработки студентов вузов претендуют на награду республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Власти страны таким образом хотят привлечь молодежь к созданию новых технологий .