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100 идей для Беларуси: в Минске собрались молодые ученые
17.02.2017 21:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Достижения в области медицины, такие как лазерные технологии и компьютерный скриннинг лекарств, продемонстрировали сегодня в Беларуси. В Минске проходит форум молодых ученых, передает «МИР 24».
120 участников представили также изобретения в области пожарной безопасности, вооружений, робототехники. Разработки студентов вузов претендуют на награду республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Власти страны таким образом хотят привлечь молодежь к созданию
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