﻿ 100 идей для Беларуси: в Минске собрались молодые ученые. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

100 идей для Беларуси: в Минске собрались молодые ученые

17.02.2017 21:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Достижения в области медицины, такие как лазерные технологии и компьютерный скриннинг лекарств, продемонстрировали сегодня в Беларуси. В Минске проходит форум молодых ученых, передает «МИР 24».

120 участников представили также изобретения в области пожарной безопасности, вооружений, робототехники. Разработки студентов вузов претендуют на награду республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Власти страны таким образом хотят привлечь молодежь к созданию новых технологий.

Чем удивили ученые
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Студенты вузов продемонстрировали разработки и достижения в области медицины, пожарной безопасности, вооружений, робототехники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Музыка слова: в Париже стихи Янки Купалы звучали на двух языках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика