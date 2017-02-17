Для заместителя командира в/ч 19764 по идеологической работе военного летчика 2‑го класса гвардии подполковника Андрея Левинского наступил новый этап в летной карьере. С момента возвращения в воинскую часть после окончания командно-штабного факультета Военной академии Республики Беларусь он осваивает учебно-боевую машину Як‑130. Эти самолеты недавно поступили на вооружение ВВС и войск ПВО Беларуси. По словам Андрея Сергеевича, для того чтобы показывать пример остальным пилотам, летающий идеологический работник должен владеть всеми типами боевых машин, имеющимися в авиационной части.



Детство Андрея Левинского прошло в далекой казахстанской степи — на знаменитом Байконуре. Там в системе военных сообщений проходил службу офицером его отец. Там же у паренька, когда с крыши дома он в компании сверстников наблюдал за показательными выступлениями мастеров пилотажа в День Военно-воздушных сил, впервые возникло непреодолимое желание стать военным летчиком. Позже отца перевели служить в Минск, здесь Андрей поступил в суворовское военное училище.

В год окончания МСВУ (1993‑й) суворовец Левинский узнал о том, что в Военной академии Республики Беларусь создан авиационный факультет, где будут готовить военных летчиков. И он не раздумывая решил осуществить свою мечту. В процессе учебы летал на самолетах Як‑52 и Л‑39, по распределению был направлен в 206‑ю штурмовую авиационную базу, где освоил Су‑25. На этой крылатой машине Андрей Сергеевич и летал вплоть до поступления на командно-штабной факультет академии в 2014 году.

— Я стал первым военным летчиком, окончившим КШФ по специальности «идеологическая работа», — отметил гвардии подполковник Левинский. — Ведь до поступления проходил службу в должности заместителя командира эскадрильи по идеологической работе.

Качественное выполнение задания пилотом, поднимающим в небо крылатую боевую машину, зависит в том числе и от безукоризненной работы наземного персонала. Не устаю повторять: авиационный техник, готовя самолет к полету, отвечает за жизнь летчика не только перед командованием, но и перед его семьей. И потому его работа обязана быть безошибочной. Что касается летчиков, им нередко приходится выполнять задачи в сложных условиях, когда пилот должен быть предельно собран, внимателен и расчетлив. И еще: личный состав авиабазы во время проведения полетов обязательно должен иметь высокий моральный настрой. Поддержание и укрепление его морально-психологического состояния — одна из важнейших составляющих деятельности военных идеологов. Говорят, что самая трудная работа — это работа с людьми…

Большое внимание, по словам Андрея Сергеевича, он как заместитель командира авиационной базы уделяет молодым офицерам, прибывшим в воинскую часть. Необходимо создать парням нормальные бытовые условия, окружить их вниманием и заботой, закрепить за каждым опытных наставников, чтобы они сразу почувствовали себя членами дружной офицерской семьи.

Кроме того, заместитель командира в/ч 19764 по идеологической работе тесным образом взаимодействует с органами исполнительной власти города, командованием соседних воинских частей Лидского гарнизона.

— В небе идеологический работник — обычный летчик, — добавил собеседник. — Он беспрекословно выполняет приказы командира, указания руководителя полетами или инструктора. Рангов на высоте не предусмотрено, там ты идешь крылом к крылу со своими боевыми товарищами. И каждый летчик твердо уверен в том, что в нужный момент товарищ подставит тебе плечо. Этим и отличаются отношения в среде военных летчиков, о чем мы, идеологические работники, заботимся каждодневно.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова