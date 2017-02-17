Модернизация: экономия средств, расширение возможностей

На днях в Осиповичском гарнизоне состоялось знаковое для Вооруженных Сил событие — приказом министра обороны модернизированные комплексные аппаратные связи Н‑18-1М были закреплены за личным составом соединений и воинских частей. Торжественное мероприятие прошло на территории 263‑й базы хранения, ремонта и утилизации средств связи под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева и начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Казакова.







Уже многие годы 263 бхрусс выполняет ряд специфических задач, включающих в себя техническое обеспечение, ремонт, хранение, а также утилизацию средств связи. С созданием в базе в 2008 году отделения ремонта и модернизации перечень возлагаемых на воинскую часть задач значительно увеличился.

В 2012 году отделение было расширено и преобразовано в цех, который представляет собой оснащенное современным технологическим оборудованием подразделение. Это позволило улучшить тактико-технические характеристики эксплуатируемой в войсках техники связи, повысить ее возможности. Примечательно, что со времени существования цеха более 170 единиц модернизированной техники связи нашли свое применение в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил. Все они успешно прошли испытания полевыми выходами и различными учениями, в том числе и за пределами страны.

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…На плацу разместилось десять новых комплексных аппаратных связи Н‑18-1М.

Рядом с ними — специалисты базы и представители воинских частей, за которыми закреплялись данные аппаратные.

С напутственным словом выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Олег Белоконев:

— Постановка на вооружение новых и модернизированных образцов техники связи — знаменательное событие для Вооруженных Сил в целом. Данные комплексные аппаратные позволяют обеспечить основные потребности пункта управления тактического звена. Проведенная работа по их модернизации способствует повышению возможностей подразделений связи. Узел связи как таковой стал более мобильным за счет сокращения аналоговых аппаратных станций. Проводимая комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил показывает высокую востребованность данной техники связи. В преддверии нашего профессионального праздника — Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь мне вдвойне приятно вручить личному составу документы по эксплуатации прошедших модернизацию комплексных аппаратных связи. Выражаю уверенность в том, что с использованием данной техники вы обеспечите эффективное управление войсками в целях повышения боеспособности наших соединений и воинских частей. Отрадно, что коллектив базы значительно расширил перечень модернизированных образцов техники связи. Спасибо за ваш труд!

Оценку работе своих подчиненных дал начальник связи Вооруженных Сил — начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Казаков:

— Перевод связи на совершенно новый технологический уровень — огромная заслуга каждого, кто имеет отношение к этому процессу. Мы выбрали оптимальный путь: помимо производства новых средств связи, приступили к углубленной модернизации прежних — аналоговые аппаратные заменяем на «цифру». При этом мы значительно экономим денежные средства, модернизированная техника не уступает тем средствам связи, которые производятся на предприятиях оборонного сектора экономики Республики Беларусь.

Генерал-майор Геннадий Казаков отметил:

— Н‑18-1М сможет заменить несколько аналоговых аппаратных и увеличить спектр возможностей. Если поставить рядом с модернизированной аппаратной несколько радиостанций командно-штабных машин, получится полноценный узел связи. Это говорит о многом. Прежде всего — о высоком уровне боеготовности и мобильности не только узла связи, но и отдельной воинской части в целом.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора