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Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооружённых Сил
17.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский завершил выполнение двух этапов батальонного тактического учения, один из которых завершился этапом боевой стрельбы ночью. Оценка за огневое поражение — «хорошо». На сегодняшний день танкисты готовятся к совершению марша в пункт постоянной дислокации.
Подразделения 111‑й и 231‑й артиллерийских бригад совершили марши комбинированным способом в районы сосредоточения, где приступили к отработке комплекса мероприятий по подготовке учебно-материальной базы, вооружения, военной и специальной техники к проведению тактических учений с боевой стрельбой.
Подразделения из состава 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов выдвигаются на 227‑й общевойсковой полигон Борисовский, где с ними будут проводиться мероприятия боевого слаживания.
В рамках проверки осуществлены поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов и комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении, получение материальных средств со складов и из баз хранения. Всего для доукомплектования воинских частей и подразделений призвано из запаса около трех тысяч военнообязанных.
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Отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский...
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