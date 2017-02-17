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Продолжается комплексная проверка боевой готовности Вооружённых Сил

17.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский завершил выполнение двух этапов батальонного тактического учения, один из которых завершился этапом боевой стрельбы ночью. Оценка за огневое поражение — «хорошо». На сегодняшний день танкисты готовятся к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

Подразделения 111‑й и 231‑й артиллерийских бригад совершили марши комбинированным способом в районы сосредоточения, где приступили к отработке комплекса мероприятий по подготовке учебно-материальной базы, вооружения, военной и специальной техники к проведению тактических учений с боевой стрельбой.

Подразделения из состава 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов выдвигаются на 227‑й общевойсковой полигон Борисовский, где с ними будут проводиться мероприятия боевого слаживания.

В рамках проверки осуществлены поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов и комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении, получение материальных средств со складов и из баз хранения. Всего для доукомплектования воинских частей и подразделений призвано из запаса около трех тысяч военнообязанных.

 
 
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Отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады на полигоне Гожский...

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