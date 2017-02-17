В Вооруженных Силах продолжается комплексная проверка боевой готовности.

Обеспечивать переправу войск через реку Свислочь будет личный состав одного из подразделений 188‑й гвардейской инженерной бригады, укомплектованного призванными из запаса военнообязанными.



Под руководством заместителя командира понтонно-мостового батальона капитана запаса Сергея Олейникова военнообязанные оперативной группы совершили марш в указанный район, оборудовали палаточный лагерь. И приступили к подготовке берегов реки для наведения переправы.

— Мы оперативно осуществили инженерную разведку путей подхода к переправе. Определили состояние льда, характеристики реки, выбрали наиболее подходящие места для наведения понтонного моста, а также дублирующей переправы, — рассказал офицер запаса. — Кроме того, на заболоченных участках соорудили гати. На противоположном берегу уже оборудовано место вывода вооружения, военной и специальной техники с понтонно-мостовой переправы.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора