На днях на сайте управления внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета была размещена информация следующего содержания: «12 февраля 2017 года в 10.35 двое несовершеннолетних могилевчан 15 и 17 лет, насмотревшись роликов в Интернете, решили прокатиться на поезде, но не как все, а с ветерком… «Зацеперов» задержали. За смертельно опасное занятие им грозит административный штраф до трех базовых величин.



К поездке ребята готовились заранее: снарядились сэлфи-палкой и видеокамерой GoPro, отправились на железнодорожную станцию Луполово, где сели на поезд региональных линий эконом-класса сообщением Могилев — Кричев. Проехав в тамбуре поезда до остановочного пункта Боровка, вышли и зацепились с наружной стороны, став на подножки тепловоза, который находился в конце состава поезда.

Так, несмотря на погодные условия и опасность для жизни и здоровья, они проехали до остановочного пункта Дары, в общей сложности преодолев около 10 км. Будучи замеченными помощником машиниста, при остановке поезда на станции Дары они попытались убежать. Одного из них поймали и передали сотруднику ИДН Могилевского отдела внутренних дел на транспорте. Другому удалось скрыться. Но в течение часа он был установлен и также задержан…



В отношении несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.4 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта». Санкция статьи, ответственность по которой наступает с 14 лет, предусматривает наказание в виде штрафа от 0,6 до 3 базовых величин».

Фейк или опасность?



В настоящее время наши дети научились получать больше информации из различных источников, а взрослые не всегда способны доходчиво объяснить ребенку пагубность влияния вредной информации и противодействовать ее получению. Кроме того, зачастую и взрослые люди уходят с головой в мир гаджетов.

На днях по viber пришло сообщение: «Внимание, родители и водители! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра: «Беги или умри!». Эта игра уже популярна и в Беларуси. Поэтому и водителям нужно быть предельно внимательными, когда видите детей у дороги, учитывайте тот факт, что они могут броситься бежать прямо под колеса. Проведите беседу с детьми».

Суть этой игры состоит в том, чтобы на спор или для видео перебежать дорогу перед транспортом, причем как можно ближе к автомобилям. Так сказать, пробежаться по лезвию бритвы, оказавшись на грани жизни и смерти. Опасность дети явно не осознают, для них это всего лишь игра, которая, к сожалению, чаще всего заканчивается трагедией.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова прокомментировала данные рассылки: «Это вброс. Мы проверили данную информацию, в Следственном комитете нет ни одного дела, в котором фигурировала бы данная игра. Ни один ребенок от нее не пострадал».

Все страшилки про новомодную игру, к счастью, оказались выдумкой. В России родители получали такие же сообщения, только якобы от имени департамента образования РФ, но тот опроверг эту информацию. Потом волна докатилась до Казахстана, а теперь — и до Беларуси.

Игры со смертью

Однако родителям все же стоит присмотреться, в какие игры играют их дети и какие видеоролики чаще всего они смотрят. Увы, Интернет становится для подростков игровой площадкой, где они играют со смертью. По словам психологов, наиболее подвержены влиянию этих игр школьники от 9 до 14 лет. Это группа риска, к которой нужен особый подход. Зависимость от мнения сверстников, подростковая конкуренция могут подтолкнуть ребенка и не на такое. Они также считают, что новая смертельная забава компенсирует детям недостаток «острых» ощущений. По сути, это замещение таких популярных у подростков игр, как поездка на «хвосте» трамвая или на крыше поезда.

По Интернету уже давно «гуляет» картинка с инструкцией под названием «Как стать феей огня из Винкс в домашних условиях». Следование этой инструкции может привести в итоге к отравлению газом всей семьи. Представители бренда Winx Club компании Rainbow прокомментировали СМИ, что подобные прецеденты вызывают ужас и не имеют никакого отношения к бренду. По словам директора компании Иджинио Страффи, сейчас готовится заявление в прокуратуру, а также ведется работа по удалению вредоносного контента совместно с техслужбой «ВКонтакте» и Лигой безопасности Интернета.



Заманивают подростков в смертельные игры и социальные сети. Родители, при желании, могут найти более тысячи пабликов на суицидальную тематику. Как открытых, которые может читать каждый желающий, так и закрытых. Далеко не все они популярны: одни имеют всего несколько сотен подписчиков, другие — тысячи и даже десятки тысяч. Но все — об одиночестве, безнадежности, отчаянии, бессмысленности жизни.

Любимый символ большинства таких пабликов — киты. Они присутствуют в названиях, на картинках, в видео, в постах. Китами называют себя и участники этих групп. Киты выбраны неслучайно — эти животные иногда выбрасываются на берег, убивая себя.

«Знаете, отчего киты выбрасываются на берег? От отчаяния», — сообщает одна из групп. «Как ни странно, когда больно — болит», — вторит ей другой паблик.

Многие паблики содержат в названии цифры 4.20 — время, в которое, по статистике, люди чаще всего совершают самоубийство. Некоторые из групп начинают общение именно в это время. Звучит невероятно, но некоторые эксперты советуют родителям проверять — спят ли их дети в 4.20. Если ребенок в указанное время сидит в Интернете, это может оказаться признаком того, что он попал под влияние суицидальных групп.

Суть всех игр одна и та же — подростки и молодые люди на протяжении 50 дней думают, стоит ли жизнь того, чтобы жить, или нет. Во время этих раздумий они общаются со своими «наставниками» и в итоге должны выслать фотоснимок с порезанными венами. Последнее «задание» для участника группы «Синий кит» — акт самоубийства.

В ноябре 2016 года стало известно о задержании в Санкт-Петербурге Филиппа Будейкина, администратора «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте», где подросткам якобы внушали мысль о суициде. Паблики, в которых он толкал детей на смерть, заблокированы. Мужчина признался, что благодаря его непосредственному участию в течение года погибли 17 детей. Он создал несколько десятков пабликов и «играл» в кошмарные игры с детьми. Подростков, решившихся на смерть без прямого участия администратора, намного больше.

Чаще всего родители погибших подростков говорят о том, что ничто не предвещало беды. Однако при суицидальном состоянии люди всегда дают какие-то позывные во внешний мир. Другое дело, что окружающие этого не замечают, а точнее, не хотят замечать. Подросток практически всегда идет на суицид для привлечения внимания. Ребенок в такой ситуации может стать замкнутым, скрытным, у него могут появиться новые знакомые или увлечения, о которых он не хочет рассказывать. Или может стать вспыльчивым, раздражительным, говорить на тему смерти, самоубийства. Делать записи, рисунки такого рода. Только внимание на подростка следует обращать не тогда, когда он уже закрылся и режет вены, а каждый день, каждый час и даже каждую минуту. Внимание и любовь родителей способны уберечь ребенка от воздействия «групп смерти».

Официально



В 2015 году правоохранители проводили доследственную проверку по 26 фактам самоубийств среди несовершеннолетних (33 — в 2014 году). Причем наибольшее их количество произошло в Минске (7) и Витебской области (6). В Минской и Могилевской областях зарегистрировано по 5 случаев, по одному происшествию — в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. В 2016 году по состоянию на 23 мая в стране произошло 13 самоубийств среди несовершеннолетних. В статистике снова лидирует Минск (4 случая). Как правило, на суицид решаются подростки в возрасте 16–17 лет. Самоубийства чаще всего совершают мальчики. «Из имеющихся в нашем распоряжении данных можно сделать вывод об отсутствии серьезного всплеска подобных случаев, каждый из которых подвергается детальному анализу наших следователей», — отмечалось на сайте Следственного комитета.

Советы психолога

Воспринимайте подростка всерьез. Относиться снисходительно нельзя: он уже не «на верхнем уровне детскости», а на «нижнем уровне взрослости».

Выслушивайте. Не пытайтесь сразу броситься разуверять его или утешать общими словами типа «Ну, все не так плохо», «Вам станет лучше», «Не стоит этого делать». Дайте ему возможность высказаться. Задавайте вопросы и внимательно слушайте. Если его слова вас пугают, скажите об этом прямо. Его поздно оберегать: ему нужна помощь, а не фальшивые заверения в том, что все в порядке.

Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Не бойтесь говорить об этом — большинство людей чувствуют неловкость, говоря о самоубийстве, и это проявляется в отрицании или избегании данной темы. Беседы не могут спровоцировать самоубийства, тогда как избегание этой темы увеличивает тревожность, подозрительность к собеседнику. Не давите на него. Но покажите, что его судьба вам небезразлична.

Будьте внимательны к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. Каждое шутливое упоминание или угрозу следует воспринимать всерьез. Подростки часто отрицают, что говорили всерьез, пытаются высмеивать собеседника за его излишнюю тревожность, могут изображать гнев. Скажите, что вы воспринимаете их поведение всерьез.

Подчеркивайте временный характер проблем. Признайте, что чувства подростка очень сильны, проблемы сложны. Узнайте, чем вы можете помочь, поскольку он уже доверяет вам. Узнайте, кто еще мог бы помочь в этой ситуации. Если вы не очень компетентны в теме, отправьте подростка к тому, кто лучше вас понимает его чувства (другому специалисту). Ищите информацию вместе с ним. В данном случае признанием своей некомпетентности вы завоюете уважение. А потом уже, когда ситуация прояснится, сможете помочь добрым советом.

Подготовила подполковник Елена Затирка, «Ваяр»