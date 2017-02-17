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Свинокомплекс в Чашникском районе едва не уничтожил реку Лукомка

17.02.2017 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудников свинокомплекса, находящегося в Чашникском районе, привлекут к ответственности за складирование органики в водоохранной зоне, сообщили Sputnik в пятницу в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Свинокомплекс в Чашникском районе едва не уничтожил реку Лукомка
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Госинспекторы Лепельской МРИ установили, что в течение зимних месяцев отходы комплекса вывозились не на сельхозполя, а выливались недалеко от фермы рядом с мелиоративными каналами, впадающими в реку Лукомка", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что при таянии снега отходы попали бы в воду, это, в свою очередь, привело бы к загрязнению реки и гибели в ней рыбы. 

По словам собеседников Sputnik, в отношении сельхозпредприятия и инженера, ответственного за вывоз отходов, начаты административные процессы. 

"Нарушителям предписано в кратчайшие сроки оградить загрязненную территорию земляным валом, чтобы исключить попадание стоков в воду", – уточнили в инспекции.

Кроме того, сотрудники Чашникской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили очистные сооружения свинокомплекса: было обнаружено, что жидкие отходы из навозосборников сбрасывались в кустарник – там были отобраны пробы почвы, чтобы установить степень загрязнения. 

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении сельхозпредприятия и инженера, ответственного за вывоз отходов, начаты административные процессы.

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