МИНСК, 17 фев – Sputnik. Сотрудников свинокомплекса, находящегося в Чашникском районе, привлекут к ответственности за складирование органики в водоохранной зоне, сообщили Sputnik в пятницу в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.



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"Госинспекторы Лепельской МРИ установили, что в течение зимних месяцев отходы комплекса вывозились не на сельхозполя, а выливались недалеко от фермы рядом с мелиоративными каналами, впадающими в реку Лукомка", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что при таянии снега отходы попали бы в воду, это, в свою очередь, привело бы к загрязнению реки и гибели в ней рыбы.

По словам собеседников Sputnik, в отношении сельхозпредприятия и инженера, ответственного за вывоз отходов, начаты административные процессы.

"Нарушителям предписано в кратчайшие сроки оградить загрязненную территорию земляным валом, чтобы исключить попадание стоков в воду", – уточнили в инспекции.

Кроме того, сотрудники Чашникской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проверили очистные сооружения свинокомплекса: было обнаружено, что жидкие отходы из навозосборников сбрасывались в кустарник – там были отобраны пробы почвы, чтобы установить степень загрязнения.