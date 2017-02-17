В конце 2014 года мы писали о самом известном белорусском стимпанкере Дмитрии Тихоненко, который уже тогда подумывал о создании собственного тематического кафе. За это время он создал авторскую кофемашину в медном корпусе, а около месяца назад начал угощать кофе всех желающих прямо у себя в мастерской. Мы поговорили с ним о дальнейших планах и о том, что уже сейчас могут увидеть посетители.





«Эта кофемашина будет жить вечно»

Стимпанк как направление по стилизации современных вещей под предметы Викторианской Англии возникло в США и Западной Европе еще в конце 60-х, а в Беларуси получило развитие недавно. Член Союза дизайнеров Дмитрий Тихоненко — один из родоначальников этого движения в нашей стране. Он занимается стимпанком с конца 90-х и все делает исключительно руками, а не на станке. Таким образом он видоизменил достаточно много в том числе бытовой техники: от холодильника и духового шкафа до плазменного телевизора. Для этого Дмитрий в большинстве случаев использует старые приборы с минимумом электроники. Дело в том, что такую технику хотя бы можно разбирать и собирать обратно.

Отдельно среди работ Дмитрия стоит выделить медные кофе-машины. Одна стоит у знакомого в Питере, вторая — в Москве. Третью же кофемашину Дмитрий делал уже для себя.





Для этого он полностью разобрал классическую итальянскую кофемашину с минимумом электроники, заменил многие элементы на медные, сделал новый корпус и собрал все обратно. «Мне просто не нравятся те машины, где ты нажал кнопку и получил результат», — поясняет он.

— Даже все провода, которые можно было заменить на открытую медную проводку, я поменял. Тут нет никакого крашеного пластика. То есть эта кофемашина будет жить вечно.

Кроме того, Дмитрий сделал все таблички русскоязычными, а также установил часы и манометр.



















Проект он назвал Heronus — в честь древнегреческого инженера Герона Александрийского, который первым обуздал пар и поэтому именно его можно считать родоначальником стимпанка.

«Возможно, найдется партнер, готовый в этом поучаствовать»

Дмитрий также сделал медную кофемолку и установил это все на тумбу ручной работы, в которой кофемашину можно транспортировать. Потом он прошел небольшой курс бариста и начал угощать кофе людей, которые приходят в его мастерскую на улице Куприянова или в соседние организации. Делать ценник в данной ситуации было как минимум неправомерно.

— Мне это не приносит денег. Скорее, это больше хобби, увлечение и отдых. Люди приходят и оставляют столько, сколько считают нужным.













Встретить здесь Дмитрия часто можно в будние дни в рабочее время. За кофе не только можно поговорить с ним, но и посмотреть на другие работы Тихоненко. Некоторые же гости обмениваются контактами и предлагают обсудить возможное сотрудничество в сфере общепита. И это не самый плохой вариант развития событий. Причем необязательно будущее заведение должно быть здесь или вообще в Минске.

— Наверное, я жду того момента, что найдется человек, готовый поучаствовать в этом финансово, морально и физически.

«Планов еще столько, что только бы хватило на все времени»

Полностью же погружаться в создание и управление заведением самому Дмитрию не очень хочется, потому что тогда ему просто придется отказаться от стимпанка.

— А если найдется партнер, который будет развивать это дело, то я готов делать то, что будет привлекать аудиторию. Возможно, в конечном итоге хотелось бы сделать какое-то кофе-шоу с движущимися механизмами, в которых клиенты могли бы участвовать. Например, чтобы гость крутил педали, тем самым вырабатывая электричество для кофемашины, на которой готовят его же напиток. Хочется, чтобы это было не просто кафе, а культурный объект, который хотелось бы показать и иностранцам.





Но найдется ли в нашем городе аудитория для такого заведения, если одно стимпанк-кафе проработало на проспекте несколько месяцев? О том, была ли это бутафория, а не настоящий стимпанк, судить не беремся.

— Публика бы нашлась, но вряд ли найдется человек, готовый это финансировать. Ко мне обращались люди, связанные с ресторанным бизнесом, но когда доходило до закупок материала — все сдувались. Они начинали сопоставлять затраты и говорили: «А давайте вот здесь поставим не медную трубу, а пластиковую». А я красить не буду. Я не могу на крашеное изделие поставить свое клеймо. У меня бутафории никакой нет.













А вот если партнер действительно не появится, то конкретного плана у Тихоненко нет.

— Целенаправленно я пока не ищу конечную точку, куда это можно применить. Посмотрю, как будет реагировать публика.

Но даже если идея с кофейней и не будет реализована, у Дмитрия еще много задумок. Например, сейчас он делает Harley Davidson в стиле стимпанк для чего полностью перебирает мотоцикл.

— Есть и задумка сделать кофеаппарат в мотоциклетном стиле. Планов столько, что только бы хватило на все времени.



