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В Бресте активисты кампании "За наш город" провели акцию за отмену декрета "о тунеядцах"

18.02.2017 08:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте активисты кампании «За наш город» 17 февраля провели акцию за отмену декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

В ходе полуторачасовой акции на улицах города представители кампании призывали брестчан отстаивать свои конституционные права и распространили около 300 экземпляров тематического бюллетеня «За наш город», сообщила БелаПАН активистка кампании председатель городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Анна Канюс.

«Во время общения рассказывали жителям, что оказываем правовую помощь получившим „письма счастья“ из налоговых инспекций. Многие брали наши контакты, чтобы воспользоваться такими услугами, — сказала Канюс. — Хочу сказать, что мы не встретили ни одного человека, который сказал бы, что декрет № 3 нужен».

Как отметила политик, с 20 января активисты кампании «За наш город» провели более 150 консультаций, как добиться отмены уплаты сбора на финансирование государственных расходов.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте активисты кампании «За наш город» 17 февраля провели акцию за отмену декрета президента № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

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