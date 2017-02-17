В 2017 году Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) и госорганы должны разработать 33 законопроекта и 4 концепции законопроектов. Едва ли все эти документы вступят в силу до конца года, но работа над ними начнется. Про самые важные изменения, которые принесут белорусам новые законы, TUT.BY рассказал директор НЦЗПИ Вадим Ипатов.

Изменения в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания Когда поступит в парламент: в декабре Что предлагается изменить: Установить «потолок» для премий, которые поставщики платят торговым сетям за определенное количество заказанного товара и его продвижение. Сейчас размер этих премий не ограничен, что позволяет крупным торговым сетям диктовать свои условия поставщикам. Те, в свою очередь, теряют прибыль от реализации своей продукции.

Дать Совмину возможность дифференцировать сроки оплаты товаров с учетом их оборачиваемости, сезонности спроса и других критериев.

Снять ограничения на сроки оплаты для товаров, срок годности которых превышает 30 дней.

Изменения в закон о приватизации госпредприятий и преобразовании ГУП в ОАО Когда поступит в парламент: в октябре Что предлагается изменить: С 10 до 3 лет сократить срок для подачи иска о признании сделки по приватизации ничтожной и (или) о применении последствий ее недействительности. — Подготовка этого законопроекта обусловлена необходимостью создать дополнительный механизм защиты для субъектов приватизации и привлечь инвестиции в экономику Беларуси, — объясняет Вадим Ипатов.

Изменения в закон об инвестициях Когда поступит в парламент: в декабре Что предлагается изменить: Определить условия компенсации стоимости имущества, которое является инвестициями или образуется в результате их осуществления. Выплачивать эту компенсацию в размере рыночной стоимости изъятого имущества с процентами не позже 6 месяцев с момента национализации или не позже 3 месяцев с момента решения о реквизиции.

В договорах иностранных инвесторов с Республикой Беларусь предусмотреть отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении обеспечения иска и исполнения судебного постановления или арбитражного решения. Это значит, что, если государство не исполнит свои обязательства по договору, иностранный инвестор сможет предъявить к нему иск.

Закон о производстве и обращении органической продукции Когда поступит в парламент: в ноябре Что предлагается изменить: Отрегулировать отношения между госорганами, производителями и потребителями органической продукции. Закрепить требования к производству, маркировке, хранению, транспортировке органической продукции, урегулировать вопросы сертификации.

Корректировка Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Когда поступит в парламент: в мае Что предлагается изменить: Снизить финансовые санкции за незначительные нарушения, расширить практику предупреждений.

Сузить случаи применения конфискации.

Расширить перечень обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением.

Из санкций ряда норм исключить взыскания для субъектов хозяйствования. То есть, взыскание будет налагаться не одновременно на юридическое лицо и виновного работника, а только на последнего.

Корректировка Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Когда поступит в парламент: в ноябре Что предлагается изменить: Максимально отказаться от лишения свободы за преступления в экономической сфере.

Снизить предельный срок лишения свободы за ряд преступлений.

Пересмотреть размер ущерба, влекущего более строгую ответственность.

Разграничить ответственность должностных лиц госорганов и частных компаний.

Рассмотреть вопрос об исключении из УК ряда статей, которые не причиняют реальный вред государственным интересам либо имеют признаки гражданско-правовой ответственности.

Корректировка закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства Когда поступит в парламент: в сентябре Что предлагается изменить: Предусмотреть больше оснований для выдачи разрешений на временное проживание иностранцам, которые будут учиться в Беларуси.

Обязать иностранцев, постоянно проживающих в РБ, ежегодно информировать органы внутренних дел о месте проживания и работы, о годовом доходе и его источниках, о периодах отсутствия в Беларуси.

Из срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации исключить дни, когда органы внутренних дел не работают, и иностранец не может в них зарегистрироваться. Фактически срок пребывания иностранца в РБ без регистрации будет продлен на эти дни.