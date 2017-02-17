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Уголовный кодекс станет мягче, а инвесторам обеспечат защиту. Какие законы будут написаны в 2017-м

18.02.2017 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2017 году Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) и госорганы должны разработать 33 законопроекта и 4 концепции законопроектов. Едва ли все эти документы вступят в силу до конца года, но работа над ними начнется. Про самые важные изменения, которые принесут белорусам новые законы, TUT.BY рассказал директор НЦЗПИ Вадим Ипатов.

Изменения в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания

Когда поступит в парламент: в декабре

Что предлагается изменить:

  • Установить «потолок» для премий, которые поставщики платят торговым сетям за определенное количество заказанного товара и его продвижение. Сейчас размер этих премий не ограничен, что позволяет крупным торговым сетям диктовать свои условия поставщикам. Те, в свою очередь, теряют прибыль от реализации своей продукции.
  • Дать Совмину возможность дифференцировать сроки оплаты товаров с учетом их оборачиваемости, сезонности спроса и других критериев.
  • Снять ограничения на сроки оплаты для товаров, срок годности которых превышает 30 дней.

Изменения в закон о приватизации госпредприятий и преобразовании ГУП в ОАО

Когда поступит в парламент: в октябре

Что предлагается изменить:

  • С 10 до 3 лет сократить срок для подачи иска о признании сделки по приватизации ничтожной и (или) о применении последствий ее недействительности.

— Подготовка этого законопроекта обусловлена необходимостью создать дополнительный механизм защиты для субъектов приватизации и привлечь инвестиции в экономику Беларуси, — объясняет Вадим Ипатов.

Изменения в закон об инвестициях

Когда поступит в парламент: в декабре

Что предлагается изменить:

  • Определить условия компенсации стоимости имущества, которое является инвестициями или образуется в результате их осуществления. Выплачивать эту компенсацию в размере рыночной стоимости изъятого имущества с процентами не позже 6 месяцев с момента национализации или не позже 3 месяцев с момента решения о реквизиции.
  • В договорах иностранных инвесторов с Республикой Беларусь предусмотреть отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении обеспечения иска и исполнения судебного постановления или арбитражного решения. Это значит, что, если государство не исполнит свои обязательства по договору, иностранный инвестор сможет предъявить к нему иск.

Закон о производстве и обращении органической продукции

Когда поступит в парламент: в ноябре

Что предлагается изменить:

  • Отрегулировать отношения между госорганами, производителями и потребителями органической продукции. Закрепить требования к производству, маркировке, хранению, транспортировке органической продукции, урегулировать вопросы сертификации.

Корректировка Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях

Когда поступит в парламент: в мае

Что предлагается изменить:

  • Снизить финансовые санкции за незначительные нарушения, расширить практику предупреждений.
  • Сузить случаи применения конфискации.
  • Расширить перечень обстоятельств, исключающих признание деяния административным правонарушением.
  • Из санкций ряда норм исключить взыскания для субъектов хозяйствования. То есть, взыскание будет налагаться не одновременно на юридическое лицо и виновного работника, а только на последнего.

Корректировка Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса

Когда поступит в парламент: в ноябре

Что предлагается изменить:

  • Максимально отказаться от лишения свободы за преступления в экономической сфере.
  • Снизить предельный срок лишения свободы за ряд преступлений.
  • Пересмотреть размер ущерба, влекущего более строгую ответственность.
  • Разграничить ответственность должностных лиц госорганов и частных компаний.
  • Рассмотреть вопрос об исключении из УК ряда статей, которые не причиняют реальный вред государственным интересам либо имеют признаки гражданско-правовой ответственности.

Корректировка закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства

Когда поступит в парламент: в сентябре

Что предлагается изменить:

  • Предусмотреть больше оснований для выдачи разрешений на временное проживание иностранцам, которые будут учиться в Беларуси.
  • Обязать иностранцев, постоянно проживающих в РБ, ежегодно информировать органы внутренних дел о месте проживания и работы, о годовом доходе и его источниках, о периодах отсутствия в Беларуси.
  • Из срока пребывания иностранцев в Беларуси без регистрации исключить дни, когда органы внутренних дел не работают, и иностранец не может в них зарегистрироваться. Фактически срок пребывания иностранца в РБ без регистрации будет продлен на эти дни.
 
 
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Каковы самые важные изменения, которые принесут белорусам новые законы, TUT.BY объяснил директор Национального центра законодательства и правовых исследований...

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