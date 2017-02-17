На волне растущей популярности покупок в интернете TUT.BY узнал в витебских банках, на каких условиях они открывают карточки на эти цели.





Практически каждый крупный банк предлагает множество различных продуктов с разными условиями и тарифами. Мы обратились к специалистам перечисленных ниже банков и попросили их порекомендовать самый бюджетный вариант карточки.

Стоит дополнительно проконсультироваться в банке по вашим индивидуальным вопросам. И уточните: подходит ли для оплаты онлайн платежная карта, на которую вы получаете стипендию, зарплату, пенсию.

Платежные карты

«Альфа-Банк»

Рекомендована: мгновенная карточка Visa или MasterCard Unembossed (неименная).

Условия: обслуживание основной карточки в течение срока ее действия (3 года) — 10 рублей (или 5 долларов (евро) — в зависимости от валюты карт-счета).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Банк БелВЭБ»

Рекомендованы: дебетовые карты Maestro, Visa Electron.

Условия: стоимость открытия текущего счета — 4 рубля, плата за пользование картой — 4 доллара или 4 евро (в зависимости от валюты карт-счета). Предусмотрена минимальная сумма счета — 5 долларов (или евро).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

Банк ВТБ

Рекомендована: карточка мгновенного выпуска Visa Classic Unembossed «Форсаж» (неименная).

Условия: выпуск — бесплатно. Плата за обслуживание карт-счета в долларах — 2 доллара в месяц.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Банк Москва-Минск»

Рекомендована: карта Белкарт-Премиум-Maestro.

Условия: оформляется на 3 года. Стоимость ежегодного обслуживания: 6 рублей, 3 доллара или евро (в зависимости от валюты счета).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Банк «Решение»

Рекомендована: карта Visa Electron.

Условия: если открывать счет в долларах, плата за выпуск карты составит 5 долларов, обслуживание в дальнейшем бесплатно.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.





Виртуальные карты

Получили распространение и виртуальные карты. Они не имеют физического носителя, представляют собой данные реквизитов банковской карточки и предназначены исключительно для осуществления платежей в интернете.

«Белагропромбанк»

Рекомендована: виртуальная банковская платежная «Нереальная карта» (обладает всеми достоинствами международной карточки Visa Classic).

Условия: оформляется на 1 год, комиссия составит 3 рубля.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«АСБ Беларусбанк»

Рекомендована: международная карточка Maestro.

Условия: при оформлении в банке вознаграждение за обслуживание карточки составит 5 единиц валюты (если счет в долларах, евро) или 280 российских рублей (если счет в них). Оформить карточку дистанционно будет дешевле — 7 рублей.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Белгазпромбанк»

Рекомендована: расчетная карта Visa Classic или MasterCard Standard.

Условия: выпуск карты — бесплатно.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Белинвестбанк»

Рекомендованы: виртуальная карточка Visa Virtuon (тип Visa Classic).

Если интересует не виртуальная карта — то Visa Electron. Плата за выпуск и обслуживание карточки составит 6−7,5 рубля. Подробнее — по ссылке .

Условия: оформить Visa Virtuon возможно только в системе Интернет-банкинг. Плата за выпуск и обслуживание карточки — 3 рубля. За внесение наличных денежных средств будет взиматься 25 копеек (или 0,5 доллара либо евро независимо от суммы пополнения).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«БНБ-Банк»

Рекомендована: Optima (Visa Classic).

Условия: стоимость карточки за 2 года обслуживания составит 5 долларов. Сумма неснижаемого остатка — 5 рублей (либо 5 долларов или евро — в зависимости от валюты счета).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«БПС-Сбербанк»

Рекомендована: виртуальная карта Visa Virtuon.

Условия: оформляется к отдельному счету со сроком действия от 1 года до 5 лет. Размер вознаграждения за год обслуживания — 4 рубля.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«БСБ Банк»

Рекомендованы: карты системы Visa — Electron, Classic, Gold, Platinum.

Условия: стоимость карты зависит от ее уровня. Оформление и годовое обслуживание самой бюджетной карты Visa Electron за первый год — 3,5 рубля (либо 4 доллара или евро — в зависимости от валюты счета).

Подробная информация по тарифам — на сайте банка или в контакт-центре.





«БТА Банк»

Рекомендованы: Visa Classic либо виртуальная карта Visa Virtuon.

Условия: выпуск карточки Visa Classic — 6 долларов или 6 евро (в зависимости от валюты счета), для Visa Virtuon — 1 рубль (либо 0,5 доллара (евро)).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Евроторгинвестбанк»

Рекомендована: кредитная карта «На мечты». При размещении депозита в качестве бонуса выдается дебетовая карта, которую можно пополнять и расплачиваться ею в интернет-магазинах.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Идея Банк»

Рекомендована: карта «Лучший курс» с платежной системой Visa Electron.

Условия: выпуск карты — бесплатный, обслуживание счета — ежегодно 3 доллара (евро) — в зависимости от валюты счета.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«МТБанк»

Рекомендована: карта PayOkay.

Условия: сервисное обслуживание карточки — 19,9 рубля ежегодно, валюта счета — белорусские рубли. Дополнительно: кэшбэк 1,5% от суммы каждой покупки, расчеты за границей по лучшему курсу (в т.ч. и в интернет-магазинах) и другое.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Паритетбанк»

Рекомендована: виртуальная карта Visa Virtuon.

Условия: валюта счета — рубли или доллары. Стоимость выпуска — 3 рубля.

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Приорбанк»

Рекомендована: Visa Virtual Account (Internet).

Условия: валюта счета — доллары. Стоимость выпуска карточки зависит от способа ее заказа: через удаленные каналы обслуживания — 2,5 рубля, в любом отделении «Приорбанка» — 5 рублей. Кроме того, необходимо внести минимальный первоначальный взнос — 20 долларов (эту сумму зачислят на баланс для дальнейшего использования).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«РРБ-Банк»

Рекомендована: Visa Classic.

Условия: плата за ежегодное обслуживание — 7,5 рубля (либо 5 долларов (евро)).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.

«Технобанк»

Рекомендована: Visa Classic.

Условия: оформляется на 3 года, стоимость годового обслуживания — 15 рублей (либо 10 долларов или евро — в зависимости от валюты счета).

Подробная информация: на сайте банка или в контакт-центре.