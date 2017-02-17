﻿﻿ Минздрав: в Минске выросло число самоубийств и повысился уровень младенческой смертности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минздрав: в Минске выросло число самоубийств и повысился уровень младенческой смертности

18.02.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В столице в полтора раза выросло число самоубийств и повысился уровень младенческой смертности. Об этом, как передает БелаПАН, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на годовой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома 17 февраля.

За девять месяцев 2016 года число самоубийств в Минске увеличилось на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщил Малашко. Он отметил необходимость межведомственного взаимодействия в части профилактики суицидов, вплоть до совместного обсуждения каждого случая.

— Важна четкая работа в этом направлении первичного здравоохранения, наркологической службы, — сказал Малашко.

Что касается младенческой смертности, то в столице этот показатель в прошлом году превысил республиканский, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных. В 2015 году, по данным комитета по здравоохранению Мингорисполкома, он составлял 2,2, в 2014-м и 2013-м — 2,9.

Увеличение младенческой смертности является тревожным сигналом, заявил Малашко. По его мнению, это не связано с уровнем оснащения клиник или технологиями в родовспоможении. Проблема находится на уровне участкового гинеколога, педиатра. Министр отметил важность комплексного подхода к пациенту.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице в полтора раза выросло число самоубийств и повысился уровень младенческой смертности. Об этом, как передает БелаПАН, сообщил министр здравоохранения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Уголовный кодекс станет мягче, а инвесторам обеспечат защиту. Какие законы будут написаны в 2017-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика