В столице в полтора раза выросло число самоубийств и повысился уровень младенческой смертности . Об этом, как передает БелаПАН, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко на годовой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома 17 февраля.

За девять месяцев 2016 года число самоубийств в Минске увеличилось на 51,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщил Малашко. Он отметил необходимость межведомственного взаимодействия в части профилактики суицидов, вплоть до совместного обсуждения каждого случая.

— Важна четкая работа в этом направлении первичного здравоохранения, наркологической службы, — сказал Малашко.

Что касается младенческой смертности, то в столице этот показатель в прошлом году превысил республиканский, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных. В 2015 году, по данным комитета по здравоохранению Мингорисполкома, он составлял 2,2, в 2014-м и 2013-м — 2,9.

Увеличение младенческой смертности является тревожным сигналом, заявил Малашко. По его мнению, это не связано с уровнем оснащения клиник или технологиями в родовспоможении. Проблема находится на уровне участкового гинеколога, педиатра. Министр отметил важность комплексного подхода к пациенту.