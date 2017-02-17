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В Витебской области налог на тунеядство оплатили 5 тысяч человек

18.02.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В бюджет области поступило около 1,5 млн рублей от плательщиков сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, сообщили в инспекции МНС Беларуси по региону.

«На сегодняшний день извещения на уплату сбора направили почти 61,4 тысячи граждан. Внесли оплату чуть более 5 тысяч человек, в бюджет поступило около 1,5 млн рублей», — сообщил заместитель начальника управления инспекции МНС по области Александр Костюкевич.

Обновленной информации по количеству освобожденных от уплаты сбора и тех, чьи извещения аннулированы, пока нет. Комиссии при местных органах власти продолжают рассматривать заявления людей с просьбами освободить их от уплаты налога из-за трудной жизненной ситуации.

По данным на 13 февраля, почти 140 человек получили положительный ответ (о полном или частичном освобождении). На эту дату почти 13,37 тысячи человек обратились в налоговую инспекцию и представили подтвержденные данные об отсутствии обязанности по уплате. Рассмотрели 10,86 тысячи заявлений, и в 95% случаев приняли решения об аннулировании извещений.

«Основанием в половине случаев стало то, что граждане подтвердили свое нахождение за границей в 2015 году. Еще 23% аннулированных извещений пришлось на родителей, воспитывающих детей до 7 лет», — добавил Александр Костюкевич.

Гражданин вправе представить в налоговый орган пояснения и документы, свидетельствующие об отсутствии обязанности по уплате сбора, в течение 30 календарных дней с момента получения извещения. Если срок пропущен по уважительным причинам, то он продлевается еще на 30 дней на основании заявления гражданина. Срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля.

 
 
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Извещения на уплату сбора направили почти 61,4 тысячи граждан. Внесли оплату чуть более 5 тысяч человек.

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