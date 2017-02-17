В коллективных договорах учреждений образования может появиться положение о компенсации расходов на аренду жилья. Об этом, как сообщает агентство «Минск-Новости», рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик на итоговой коллегии ведомства за 2016 год.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Одна из главных причин ухода специалистов из системы образования, по их словам, даже не невысокая зарплата, а отсутствие жилья и невозможность оплачивать съемное. В определенной степени остроту проблемы поможет снять внесение в коллективные договоры учреждений образования положения о компенсации средств, затраченных молодыми специалистами на оплату найма жилья, — сказал Мирончик.

По добавил, что подобная инициатива — добровольное дело каждого отдельно взятого учреждения. Ведь речь идет не о бюджетных ассигнованиях, а о средствах, полученных от внебюджетной деятельности.

— Вопрос с жильем остро стоит не только у молодых преподавателей, но у минских педагогов в целом, поэтому мы будем активнее поднимать вопрос о возможности строительства общежития для работников сферы образования, — пообещал глава комитета по образованию.

Как сообщает «Минск-Новости», в улучшении жилищных условий нуждаются почти 3300 работников системы образования Минска.