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Молодые педагоги смогут получить компенсацию за расходы на съемное жилье в Минске
18.02.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by
В коллективных договорах учреждений образования может появиться положение о компенсации расходов на аренду жилья. Об этом, как
— Одна из главных причин ухода специалистов из системы образования, по их словам, даже не невысокая зарплата, а отсутствие жилья и невозможность оплачивать съемное. В определенной степени остроту проблемы поможет снять внесение в коллективные договоры учреждений образования положения о компенсации средств, затраченных молодыми специалистами на оплату найма жилья, — сказал Мирончик.
По добавил, что подобная инициатива — добровольное дело каждого отдельно взятого учреждения. Ведь речь идет не о бюджетных ассигнованиях, а о средствах, полученных от внебюджетной деятельности.
— Вопрос с жильем остро стоит не только у молодых преподавателей, но у минских педагогов в целом, поэтому мы будем активнее поднимать вопрос о возможности строительства общежития для работников сферы образования, — пообещал глава комитета по образованию.
Как сообщает «Минск-Новости», в улучшении жилищных условий нуждаются почти 3300 работников системы образования Минска.
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Как сообщает "Минск-Новости", в улучшении жилищных условий нуждаются почти 3300 работников системы образования Минска.
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