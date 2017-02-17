МИНСК, 18 фев – Sputnik. Комиссии при местных исполнительных органах власти, созданные для рассмотрения обращений граждан, которые в силу трудных жизненных ситуаций не могут уплатить сбор на финансирование госрасходов, 18 февраля будут работать по графику рабочего дня, сообщили Sputnik в городских и районных администрациях.



© Sputnik/ Евгений Казарцев, Сергей Пушкин "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске

В Беларуси срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года. Размер сбора составляет 20 базовых величин или 360 рублей – исходя из размера базовой величины, действовавшей на 2015 год.

"В субботу все комиссии будут работать по графику рабочего дня, чтобы граждане имели возможность подать свои обращения, если они считают, что из-за трудных жизненных обстоятельств они не могут быть признаны плательщиками сбора", – сказали в местных органах власти.

Как ранее сообщал Sputnik, на этой неделе выездные приемы по теме уплаты сбора на финансирование госрасходов провело руководство Администрации президента.

В пятницу в Минске прошла уличная акция "Марш рассерженных белорусов" , в ходе которой лица, недовольные положениями декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", смогли высказать свою позицию.

По данным МНС, извещения об уплате сбора направлены 470 тысячам плательщиков, из них уплатил сбор примерно каждый десятый.