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Синоптики объявили на 19 февраля оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

18.02.2017 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен 19 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ветер будет западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. По северу республики ожидается усиление ветра до 15−18 м/с. Сильный ветер прогнозируется и 20 февраля — ночью по северу, днем по северо-западной половине республики, а также 21 февраля — ночью и утром на большей части территории.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем, в основном по северной половине, прогнозируются небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем будет до 5 градусов тепла.

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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен 19 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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