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Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев

18.02.2017 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси констатирует рост показателя младенческой смертности в Минске и обеспокоено этой ситуацией.

Минздрав: в Минске растет уровень смертности младенцев
© Фото: https://pixabay.com
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Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили Sputnik участники коллегии.

"К сожалению, показатель младенческой смертности превысил республиканский показатель в прошлом году, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных", – сказал министр, отметив, что это "тревожный сигнал".

Малашко обратил внимание, что в 2015 году этот показатель составлял 2,2 случая на тысячу родившихся живыми младенцев, в 2014 году – 2,9, в 2013 – 2,9, в 2012 – 2,8. 

Он подчеркнул, что такая ситуация не может удовлетворять ни столичное здравоохранение, ни республиканские органы.

При этом Малашко высказал мнение, что рост младенческой смертности происходит из-за упущений на уровне участковых специалистов. Он обратил внимание, что за последние годы ни уровень оснащения клиник, ни технологии родовспоможения и выхаживания новорожденных не ухудшились. Поэтому, считает министр, эта ситуация должна стать предметом глубокого анализа в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Министр также проринформировал, что в Минске регистрируется самый низкий уровень общей смертности населения по республике. 

В ходе коллегии было отмечено, что за 2016 год в Минске в 1,5 раза выросло число суицидов.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот показатель за 2016 году превысил средний по республике, проблема находится на уровне участковых специалистов. В столице также в 1,5 раза выросло число суицидов.

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