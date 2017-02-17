МИНСК, 18 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси констатирует рост показателя младенческой смертности в Минске и обеспокоено этой ситуацией.

Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на итоговом заседании коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома, сообщили Sputnik участники коллегии.

"К сожалению, показатель младенческой смертности превысил республиканский показатель в прошлом году, составив 3,2 случая на тысячу живорожденных", – сказал министр, отметив, что это "тревожный сигнал".

Малашко обратил внимание, что в 2015 году этот показатель составлял 2,2 случая на тысячу родившихся живыми младенцев, в 2014 году – 2,9, в 2013 – 2,9, в 2012 – 2,8.

Он подчеркнул, что такая ситуация не может удовлетворять ни столичное здравоохранение, ни республиканские органы.

При этом Малашко высказал мнение, что рост младенческой смертности происходит из-за упущений на уровне участковых специалистов. Он обратил внимание, что за последние годы ни уровень оснащения клиник, ни технологии родовспоможения и выхаживания новорожденных не ухудшились. Поэтому, считает министр, эта ситуация должна стать предметом глубокого анализа в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Министр также проринформировал, что в Минске регистрируется самый низкий уровень общей смертности населения по республике.

В ходе коллегии было отмечено, что за 2016 год в Минске в 1,5 раза выросло число суицидов.