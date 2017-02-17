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Спорт для удовольствия: в Беларуси предвкушают «Минскую лыжню»

18.02.2017 12:18 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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«Минская лыжня-2017» стартует в белорусский столице 25 февраля. Принять участие планируют депутаты, министры и губернаторы Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».

«Главное - прийти с хорошим настроением. Дистанция в 2,5 километра - это не очень большая дистанция. Это, действительно, дистанция для удовольствия. И какой-то скоростной режим выдерживать не надо. Главное - дойти до финиша», - рассказал первый замминистра спорта и туризма республики Беларусь Вячеслав Дурнов.

В чужие ворота без остановок
 
 
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Спортивный праздник пройдут в столице Беларуси 25 февраля. В нем примут участие и власти республики.

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