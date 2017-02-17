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В Могилеве пройдет крестный ход против абортов
18.02.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by
25 февраля в Могилеве пройдет крестный ход против абортов,
Молитвенное шествие, призывающее к прекращению абортов и к покаянию людей, совершивших этот грех, благословил епископ Могилевский и Мстиславский Софроний. Возглавит его иерей Владимир Котов, руководитель епархиального Центра защиты материнства и традиционных семейных ценностей.
Крестный ход начнется в 9 часов утра от храма святых Иоакима и Анны, сообщает епархия. Принять участие в соборной молитве смогут все желающие.
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25 февраля в Могилеве пройдет крестный ход против абортов, сообщает Могилевская и Мстиславская епархия.
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