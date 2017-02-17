﻿ В Могилеве пройдет крестный ход против абортов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве пройдет крестный ход против абортов

18.02.2017 13:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

25 февраля в Могилеве пройдет крестный ход против абортов, сообщает Могилевская и Мстиславская епархия.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Молитвенное шествие, призывающее к прекращению абортов и к покаянию людей, совершивших этот грех, благословил епископ Могилевский и Мстиславский Софроний. Возглавит его иерей Владимир Котов, руководитель епархиального Центра защиты материнства и традиционных семейных ценностей.

Крестный ход начнется в 9 часов утра от храма святых Иоакима и Анны, сообщает епархия. Принять участие в соборной молитве смогут все желающие.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля в Могилеве пройдет крестный ход против абортов, сообщает Могилевская и Мстиславская епархия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минтруда напомнило рассерженным "тунеядцам" о справедливости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика