25 февраля в Могилеве пройдет крестный ход против абортов, сообщает Могилевская и Мстиславская епархия.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Молитвенное шествие, призывающее к прекращению абортов и к покаянию людей, совершивших этот грех, благословил епископ Могилевский и Мстиславский Софроний. Возглавит его иерей Владимир Котов, руководитель епархиального Центра защиты материнства и традиционных семейных ценностей.

Крестный ход начнется в 9 часов утра от храма святых Иоакима и Анны, сообщает епархия. Принять участие в соборной молитве смогут все желающие.