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Минздрав рассказал, как продавать лекарства по иностранным рецептам

18.02.2017 16:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения письмом разъяснило аптекам, как реализовывать лекарственные средства по рецептам врачей, выписанным в организациях здравоохранения за пределами Беларуси.

Такое письмо получили аптеки всех форм собственности. В нем отмечается, что в Беларуси отпуск лекарств по рецептам и без них регламентирован законом о лекарственных средствах, а также ведется в соответствии с Надлежащей аптечной практикой. 

"В соответствии с пунктом 65 Надлежащей аптечной практики  запрещена реализация наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных средств, обладающих анаболической активностью, этанола, а также лекарств, на которые установлены нормы единовременной реализации, по рецептам врачей, выписанным за пределами страны", – говорится в письме.

Все остальные медпрепараты, отпускаемые по рецептам, могут реализовываться аптекой любой формы собственности по рецептам, выписанным за пределами страны. 

В письме обращается внимание, что рецепт, выписанный иностранным врачом, должен содержать реквизиты, соответствующие форме бланка для выписки лексредств, реализуемых в аптеке за полную стоимость.

В частности, рецепт должен быть составлен на русском, латинском, английском языках, позволять установить, какое лекарственное средство выписано пациенту. Он должен содержать наименование организации здравоохранения, дату выписки рецепта, фамилию и инициалы пациента, его возраст (если это предусмотрено для бланка, выписанного за пределами страны), фамилию и инициалы врача, выписавшего рецепт, а также наименование лекарственного средства, его дозировку, форму выпуска, количество доз в упаковке, количество упаковок, подлежащих реализации, способ применения.

Кроме того, рецепт должен быть заверен подписью и личной печатью врача. После реализации лекарственного средства по такому рецепту он остается в аптеке.

 
Теги: Минск
 
 
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По рецептам, выписанным за пределами Беларуси, нельзя купить в стране наркотики, психотропы и анаболики, все остальные лекарства можно приобрести, если рецепты...

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