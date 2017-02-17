Минсельхозпрод утвердил надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, на 2017 год.

Размер надбавки за 1 кг коровьего молока, которое закупается у населения и поставляется организациям для переработки, составит 0,04 белорусских рубля. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, — 0,4 рубля.

В 2016 году надбавки составляли 370 и 3750 рублей (до деноминации) соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.