|
В Беларуси увеличены надбавки на сельхозпродукцию, закупаемую у населения
18.02.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Минсельхозпрод
Размер надбавки за 1 кг коровьего молока, которое закупается у населения и поставляется организациям для переработки, составит 0,04 белорусских рубля. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, — 0,4 рубля.
В 2016 году надбавки
Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минсельхозпрод утвердил на 2017 год надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии