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В Беларуси увеличены надбавки на сельхозпродукцию, закупаемую у населения

18.02.2017 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Минсельхозпрод утвердил надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, на 2017 год.

Размер надбавки за 1 кг коровьего молока, которое закупается у населения и поставляется организациям для переработки, составит 0,04 белорусских рубля. За 1 кг молодняка крупного рогатого скота живым весом до 100 кг, закупаемого для выращивания, — 0,4 рубля.

В 2016 году надбавки составляли 370 и 3750 рублей (до деноминации) соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

 
 
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Минсельхозпрод утвердил на 2017 год надбавки к закупочным ценам на сельхозпродукцию, закупаемую у населения.

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