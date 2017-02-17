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Life:) с 1 марта повышает стоимость звонков
18.02.2017 19:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусский мобильный оператор life:) с 1 марта повысит стоимость услуг по некоторым тарифным планам, говорится в сообщении на сайте оператора.
Так, стоимость плана XS вырастет на 50 копеек, S – на 50 копеек, М – на 80 копеек, L – на 90 копеек, XL – на 1,50 рубля. Меняются также цены на архивные тарифные планы, для юридических лиц, интернет-пакеты, SMS-пакеты, стоимость некоторых предложений с обязательствами с модемами и дополнительных услуг, коротких номеров.
Повышение тарифных планов оператор мотивирует необходимостью дальнейшего развития сети, запуска новых сервисов и повышения качества оказываемых услуг.
Не изменится стоимость таких сервисов и услуг, как тарифы линейки Smart, тарифы XXL, "Вольный life:)", "Наш life:)", "Супер life:)", интернет-пакеты life:) Unlim, базовый тариф и стоимость 1 Мб интернета сверх пакета, пакеты минут, SMS по Беларуси, международные звонки, замена SIM-карты. Неизменной остается стоимость ежемесячных платежей по предложениям с телефонами и планшетами, а также по предложениям с модемами с услугами линейки life:) Unlim.
В то же время с 1 марта оператор снижает стоимость услуг роуминга по ряду стран. Так, подешевеет роуминг сразу по шести направлениям: Великобритания (Telefonica UK), Испания (Telefonica Moviles), Италия (Telecom Italia), Китай (China Unicom), США (AT&T Mobility) и Туркменистан (MTS).
В среднем цены на входящие звонки падают на 34,2%, на исходящие звонки по стране пребывания – на 51,1%, на исходящие звонки в Беларусь – на 71%. Исходящие звонки в другие страны дешевеют на 66,6%, SMS – на 62,7%, интернет-трафик – на 95,3%.
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Повышение тарифов коснется не только новых, но и архивных тарифных планов. Оператор объясняет это необходимостью инвестировать в свое дальнейшее развитие.
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