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«Снежный снайпер» определит лучших юных биатлонистов Беларуси
18.02.2017 21:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Праздник биатлона состоялся в Беларуси, где стартовал финал республиканских
У юных спортсменов сегодня все по-взрослому: стадион мирового класса, настоящие мелкокалиберные винтовки и биатлонные мишени. У ребят общая мечта и единственная цель - прийти к финишу первым.
За то, чтобы попасть в «Раубичи» боролись почти 40 тысяч детей и подростков, но в финал вышли 170 человек. После громких побед белорусских биатлонистов желающих заниматься именно этим видом спорта стало больше.
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