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«Снежный снайпер» определит лучших юных биатлонистов Беларуси

18.02.2017 21:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Праздник биатлона состоялся в Беларуси, где стартовал финал республиканских соревнований «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Как передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович, соревнования «Снежный снайпер» проходят в Беларуси уже в десятый раз. Для многих, кто сегодня вышел на старт, это первый серьезный спортивный турнир. Самым младшим участникам - 11 лет.

У юных спортсменов сегодня все по-взрослому: стадион мирового класса, настоящие мелкокалиберные винтовки и биатлонные мишени. У ребят общая мечта и единственная цель - прийти к финишу первым.

За то, чтобы попасть в «Раубичи» боролись почти 40 тысяч детей и подростков, но в финал вышли 170 человек. После громких побед белорусских биатлонистов желающих заниматься именно этим видом спорта стало больше.

В чужие ворота без остановок
 
 
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В Беларуси прошел финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер».

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