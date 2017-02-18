Специализированная еженедельная книжная ярмарка «Мир книг» с 1 марта будет работать в ТРЦ «Арена-Сити», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— 26 февраля — последний рабочий день нашей книжной ярмарки возле «БелЭкспо», — поясняют организаторы. — До встречи на новом месте — в ТРЦ «Арена-Сити». Спасибо, что были с нами эти 17 лет.

После переезда «Мир книг» будет работать ежедневно с 11 утра до 7 часов вечера.

Напомним, в первом полугодии 2017 года выставочный комплекс «БелЭкспо» вместе с корпусами соседней 2-й больницы планируется снести . Эта земля отдана под застройку компании наследного принца Абу-Даби. К 2020 году на месте «БелЭкспо» и больницы должен появиться арабский многофункциональный комплекс.