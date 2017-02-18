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Из-за сноса "БелЭкспо" ярмарка "Мир книг" переезжает в "Арена-Сити"
18.02.2017 23:01 — Новости Общества | Tut.by
Специализированная еженедельная книжная ярмарка «Мир книг» с 1 марта будет работать в ТРЦ «Арена-Сити», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.
— 26 февраля — последний рабочий день нашей книжной ярмарки возле «БелЭкспо», — поясняют организаторы. — До встречи на новом месте — в ТРЦ «Арена-Сити». Спасибо, что были с нами эти 17 лет.
После переезда «Мир книг» будет работать ежедневно с 11 утра до 7 часов вечера.
Напомним, в первом полугодии 2017 года выставочный комплекс «БелЭкспо» вместе с корпусами соседней 2-й больницы
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Специализированная еженедельная книжная ярмарка "Мир книг" с 1 марта будет работать в ТРЦ "Арена-Сити", сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости"...
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