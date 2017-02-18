|
В ритме ча-ча-ча
19.02.2017 10:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходит открытый танцевальный
«Две страны лидирующие - Россия и Украина, за счет того, что у них много танцоров. Богатый выбор детей, которые могут представлять свои страны. Ну, думаю, наша страна тоже не в последних рядах. И наши танцоры посоревнуются за призовые места», - сказал председатель Белорусского республиканского танцевального союза Александр Козыро.
На паркет вышли более тысячи спортсменов, самым юным участникам нет и шести лет. Строгие судьи оценивают технику, ритм, музыкальность, как пары используют площадку.
В пятом по счету турнире приняли участие танцоры из 12 стран.
Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси проходит открытый танцевальный фестиваль. Танцоры подарили публике по-настоящему зажигательное шоу.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии