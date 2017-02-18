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В ритме ча-ча-ча

19.02.2017 10:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси проходит открытый танцевальный фестиваль. Ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль - танцоры подарили белорусской публике по-настоящему зажигательное шоу. Конкуренция на паркете серьезная.

«Две страны лидирующие - Россия и Украина, за счет того, что у них много танцоров. Богатый выбор детей, которые могут представлять свои страны. Ну, думаю, наша страна тоже не в последних рядах. И наши танцоры посоревнуются за призовые места», - сказал председатель Белорусского республиканского танцевального союза Александр Козыро.

На паркет вышли более тысячи спортсменов, самым юным участникам нет и шести лет. Строгие судьи оценивают технику, ритм, музыкальность, как пары используют площадку.

В пятом по счету турнире приняли участие танцоры из 12 стран.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.

 
 
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В Беларуси проходит открытый танцевальный фестиваль. Танцоры подарили публике по-настоящему зажигательное шоу.

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