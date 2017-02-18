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В областных центрах Беларуси проходят митинги против налога на тунеядство. LIVE

19.02.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.


Гомель. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Гомеле в шествии участвуют, по оценкам корреспондента TUT.BY, от 300 до 500 человек. Люди собрались на площади Восстания и отправились на площадь Ленина. Люди растянулись на несколько сотен метров. Они скандируют "Я не тунеядец", "Нет декрету №3".

"Радыё Свадоба" ведет онлайн с гомельской акции.

В Могилеве и Витебске в центре города собралось по 50-70 человек.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.

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