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В областных центрах Беларуси проходят митинги против налога на тунеядство. LIVE
19.02.2017 12:15 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.
В Гомеле в шествии участвуют, по оценкам корреспондента TUT.BY, от 300 до 500 человек. Люди собрались на площади Восстания и отправились на площадь Ленина. Люди растянулись на несколько сотен метров. Они скандируют "Я не тунеядец", "Нет декрету №3".
"Радыё Свадоба" ведет онлайн с гомельской акции.
В Могилеве и Витебске в центре города собралось по 50-70 человек.
Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов»
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В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.
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