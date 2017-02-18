БРЕСТ, 19 фев — Sputnik. Несанкционированная акция против так называемого "декрета о тунеядцах" прошла в Бресте, передает корреспондент Sputnik.

Около 100 человек, выражавших недовольство с декретом №3 "О предупреждении социального иждивенчества" собрались в 12:00 на площади Ленина. Как передает корреспондент Sputnik, представителей оппозиции на площади не было.

Граждане выкрикивали лозунги против декрета №3, транспарантов у них в руках не было. Проезжавшие мимо автомобили приветствовали участников митинга сигналами.

К 13:00 колонна двинулась в сторону парка имени 1 Мая по улице Ленина, сделала круг и вернулась обратно вдоль зданий КГБ, Нацбанка и облисполкома. К этому моменту в колонне остались человек 70-80. Примерно к 13:20 митингующие разошлись.

Сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в проведение акции.

Как ранее сообщал Sputnik, в минувшую пятницу представители белорусской оппозиции провели в центре Минска несанкционированную акцию против декрета "о тунеядцах". Акция собрала, по разным оценкам, несколько тысяч человек.