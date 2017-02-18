МИНСК, 19 фев — Sputnik. Родные погибшего в Малайзии Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в течение двух недель должны лично прилететь в страну для опознания тела, передают местные СМИ.

Точную причину смерти Ким Чен Нама, брата главы КНДР, все еще не установили. В настоящий момент ожидаются результаты экспертиз. Предположительно, Нам был отравлен, однако тип яда и способ проникновения вещества в организм не установлены. При этом полиция Малайзии сообщает, что официальное опознание тела родственниками до сих пор не осуществлено. В связи с этим следствие просит родных погибшего Ким Чен Нама прибыть в Малайзию и провести процедуру опознания.

На данный момент следствие идентифицировало еще четырех возможных сообщников в покушении на Ким Чен Нама. Предположительно, это выходцы из КНДР. Подозреваемые имели обычные, а не дипломатические паспорта. Как сообщают в полиции, они прибыли в Малайзию в разное время, однако покинули страну в день гибели Нама.

Следствие не сообщает, куда отправились подозреваемые, однако известно, что полицейские сотрудничают с Интерполом для их поимки.

13 февраля в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Следствие считает, что преступление совершили две женщины. Брата главы КНДР могли отравить, по разным версиям, ранив того иглами, плеснув ядовитой жидкостью или проведя по лицу пропитанным ядом тампоном.