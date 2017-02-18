ГОМЕЛЬ, 19 фев — Sputnik. Несанкционированная акция против декрета "о тунеядстве", собравшая, по разным подсчетам, от тысячи до трех тысяч человек, прошла в Гомеле, передает корреспондент Sputnik.

Люди постепенно собирались на площади Восстания, где в этот день проходила сельскохозяйственная ярмарка. После чего митингующие направились по улице Советской в сторону площади имени Ленина. На проезжую часть не выходили, шли по неширокому тротуару, из-за чего колонна растянулась почти на сотню метров.

Практически никто не прятал лиц, среди несогласных с декретом оказалось много пенсионеров. У каждого своя причина сказать "нет" декрету. Большинство вынуждены помогать свои взрослым детям и внукам, так как те либо сидят без работы, либо у них маленькая зарплата.

Народа больше, чем предполагалось

На площади Ленина на трибуну поднялись политические лидеры и простые люди. Они отметили, что это первая массовая акция протеста в Гомеле за последние 15 лет.

"Народа пришло больше, чем мы на самом деле рассчитывали. Мы думали, что выйдет 500 человек, а их оказалось около 1000", — сказал правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Слово на трибуне дали и гомельскому блогеру Максиму Филиповичу, с которым в 2015 году его работодатель не продлил контракт. По его оценкам, на гомельскую площадь вышло около трех тысяч человек. Повлиял на эту активность, считает блогер, хороший пример Минска.

Милиция не мешала проведению акции

Никто из правоохранительных органов и представителей власти не мешал проведению акции. Более того, митингующие предложили подняться им на трибуну и высказать свое отношение к декрету. На этот шаг никто не решился.

Через 1 час 11 минут было объявлено об окончании акции. Расходясь, люди высказывали надежду, что их услышат и декрет о "тунеядстве" отменят.

По информации областной налоговой инспекции, в Гомельской области заказными письмами направлено 92 тысячи уведомлений об уплате сбора на участие в государственных расходах. Внести оплату необходимо до 20 февраля.