Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси воскресенье, 19 февраля.

Акции были не санкционированы властями. На центральные улицы вышли люди всех возрастов, многие пришли в детьми.

Акция протеста началась в Гомеле в 12 часов дня и, по оценкам корреспондента TUT.BY , в ней участвовали от 1000 до 1500 человек. Люди собрались на площади Восстания и прошли на площадь Ленина. Они скандировали «Я не тунеядец!» и «Жыве Беларусь!». Параллельно с протестующими двигался микроавтобус ГАИ, а также сотрудники в штатском. Со стороны за акцией наблюдали руководитель УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук и председатель горисполкома Петр Кириченко, один из зампредов облисполкома.

На площади Победы в Витебске в 12:00 собралось 200-250 человек, которые предлагали в следующее воскресенье собраться в центре города. В 13:05 акция завершилась.

В акции протеста в Гродно участвовали порядка 100 человек, которые собирали подписи за отмену Декрета №3 на Советской площади города.

В Могилеве акция состоялась на улице Ленина, в ней принимали участие 200 человек, а также присутствовали глава ОГП Анатолий Лебедько, руководитель ОГП по Могилевской области Владимир Шанцев, координатор БХД в Могилеве Олег Аксенов.

Митинг длился с 12:00 до 13:00, шествие двигалось в сторону площади Звезд, протестующие скандировали «Жыве Беларусь!», собирали подписи за отмету налога и призвали собраться в Минске 15 марта.

В центре Бреста также состоялась акция, на которую пришло 100 человек. Люди шли по улице, скандируя «Все плохо!», «Нет – декрету №3».