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Протесты "нетунеядцев" прошли в областных городах Беларуси
19.02.2017 14:59 — Новости Общества | БДГ
Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси воскресенье, 19 февраля.
Акции были не санкционированы властями. На центральные улицы вышли люди всех возрастов, многие пришли в детьми.
Акция протеста началась в Гомеле в 12 часов дня и, по оценкам корреспондента
На площади Победы в Витебске в 12:00 собралось 200-250 человек, которые предлагали в следующее воскресенье собраться в центре города. В 13:05 акция завершилась.
В акции протеста в Гродно участвовали порядка 100 человек, которые собирали подписи за отмену Декрета №3 на Советской площади города.
В Могилеве акция состоялась на улице Ленина, в ней принимали участие 200 человек, а также присутствовали глава ОГП Анатолий Лебедько, руководитель ОГП по Могилевской области Владимир Шанцев, координатор БХД в Могилеве Олег Аксенов.
Митинг длился с 12:00 до 13:00, шествие двигалось в сторону площади Звезд, протестующие скандировали «Жыве Беларусь!», собирали подписи за отмету налога и призвали собраться в Минске 15 марта.
В центре Бреста также состоялась акция, на которую пришло 100 человек. Люди шли по улице, скандируя «Все плохо!», «Нет – декрету №3».
Напомним, 17 февраля в Минске состоялся
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Митинги против налога на тунеядство прошли в областных городах Беларуси воскресенье, 19 февраля. Акции были не санкционированы властями. На центральные улицы вышли...
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