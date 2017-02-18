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Число фур на границе с Литвой постепенно уменьшается

19.02.2017 15:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. На границе с Литвой сохраняется сложная обстановка, однако число ожидающих выезда грузовиков за день сократилось вдвое, об этом свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Так, по состоянию на 14:00 в пункте пропуска "Котловка" стоят 70 фур, в "Каменном логе" — 120, в пункте пропуска "Бенякони" — 47 и 96 грузовиков в пункте пропуска "Привалка". Всего — 333 большегруза.

В сторону Польши фуры стоят лишь в пункте пропуска "Брузги" — 60 машин.

Въезда в Беларусь из стран ЕС в общей сложности ожидают 105 фур.

Очередей среди легковых автомобилей на границе не зафиксировано.

Заторы машин на границы наблюдались в течение всей недели: по информации пограничников, количество автомобилей, ожидающих выезда, менялось — в разные дни их число колебалось от 400 до 700.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. На границе с Литвой сохраняется сложная обстановка, однако число ожидающих выезда грузовиков за день сократилось вдвое, об этом...

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