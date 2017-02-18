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Яхту российского олигарха за $400 миллионов арестовали в Гибралтаре

19.02.2017 16:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 фев — Sputnik. Частная яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко была арестована в Гибралтаре из-за претензий немецкой строительной верфи на сумму более 15,3 миллиона евро, сообщило издание Yacht Harbour.

Парусная яхта прибыла в Гибралтар несколько дней назад, чтобы пройти отделочные работы и ходовые испытания в Испании. Весной судно должно было быть передано владельцу — миллиардеру Андрею Мельниченко.

Однако юристы немецкой верфи Nobiskrug, где была построена яхта, подали в суд иск за нарушение контракта. Согласно иску, компания-заказчик не перечислила последний транш в 9,8 миллиона евро до 27 января, как это предусмотрено в договоре. Также Nobiskrug заявила о долгах по субподрядным счетам более чем на пять миллионов. Общая сумма иска составила 15,3 миллиона евро.

Арестованное судно является крупнейшей парусной яхтой в мире. Ее длина составляет 143 метра, общая площадь парусов больше футбольного поля. Судно оснащено вертолетной площадкой и гаражом на несколько автомобилей. Приблизительная стоимость яхты — 400 миллионов долларов.

44-летний российский бизнесмен Андрей Мельниченко владеет ОАО "Еврохим" и Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК). В рейтинге Forbes Мельниченко по размеру состояния занимает 11-е место в России и 139-е в мире.

 
Теги: Минск
 
 
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Судно должно было быть передано владельцу весной 2017 года, однако долги по яхте составляют более 15 миллионов евро.

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