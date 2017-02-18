На площади Победы в Витебске 19 февраля прошел стихийный митинг против налога на тунеядство. Санкции от городских властей на него не было. Люди собрались благодаря соцсетям — накануне в интернете появились призывы, обращенные к жителям областных городов, чтобы они приходили в полдень воскресенья на центральные площади.





«Ситуация касается каждой семьи»

В Витебске две площади, которые горожане считают центральными: Свободы и Победы. Поэтому не все знали, куда же идти. Но потом, опять же в соцсетях, горожане решили, что сбор — на площади Победы.

К 12.00 сюда начали подтягиваться люди. К 12.30 собралось примерно 200−250 человек. В Витебске столько народа не собирала ни одна акция протеста уже много лет. (Исключением был только спор горожан с представителями светской и церковной власти из-за предполагаемого строительства Софийского собора, когда на встречу в парк Победителей однажды пришло примерно 100 человек).







Возле бывшего магазина обанкротившейся фабрики «КИМ» собралось около 50 работников этого предприятия. Многие из них стали безработными. Люди пришли на свое собрание, некоторые из них потом присоединились к горожанам на площади.

Горожане стояли недалеко от концертной сцены небольшими группами. Среди пришедших были в основном люди трудоспособного возраста — как молодежь, так и средних лет. Какую-то часть недовольных декретом № 3 составили и пенсионеры.

Сотрудников милиции в форме на площади Победы не было. Невдалеке находились представители ГАИ, но они занимались своей работой. Но обычно на таких мероприятиях правоохранители в штатской одежде затесываются в толпу.

Конкретного организатора или организаторов у акции не было. Народ, собравшийся на самой большой площади в стране, просто стоял и мерз, не зная, что делать дальше. Многие признавались, что пришли на уличную акцию впервые. Люди спрашивали друг у друга: «И что?! Вот так постоим и разойдемся, что ли? Какой смысл, что мы здесь просто так стоим?». Складывалось впечатление, что еще 5−10 минут, и горожане начнут расходиться.

В конце концов ситуацию переломила одна пенсионерка — пригласила всех стать плотнее. Вокруг активной женщины образовалось кольцо. Люди заметно обрадовались, что началось какое-то движение.

— Я никто, никакой я не организатор, просто пенсионерка, — сообщила женщина. — И вообще это не митинг, мы просто высказываем здесь свою боль. Я увидела в интернете объявление и пришла сюда, так как я неравнодушный человек. Ведь эта ситуация касается каждой семьи. Я хочу, чтобы наша Беларусь процветала, а она наоборот летит под откос. Мы должны объединяться, чтобы жить по-людски!

Женщине зааплодировали.





«И так белорусов ставили, и эдак»

Примерно полчаса собравшиеся обсуждали декрет № 3 и другие злободневные экономические проблемы. Никто не скандировал «Я не тунеядец!», «Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!» и «Жыве Беларусь!», как на аналогичной акции в Гомеле , не бил крышками от кастрюль, как в Минске . Но витебляне были недовольны экономическими реалиями в стране.

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— Я работаю, но у меня нищенская зарплата! Пока мы будем молчать, так и будет, — выкрикнула из толпы одна из женщин.

— Где я живу и то, что я не работаю, они (налоговая инспекция. — Прим. TUT. BY) знают. А то, что у меня трое детей, они не знают. Пришлось собирать справки и доказывать это. То есть я еще за них их работу делала — собирала сведения о самой себе, — возмущалась многодетная мать.

— А почему это женщина не может быть хозяйкой дома? И пусть кинет в меня камень тот, кто считает, что домашняя работа — это не труд, — один из мужчин вступился за белорусских домохозяек, которые по декрету № 3 считаются иждивенками.

Люди перекрикивали друг друга, со всех сторон раздавались резкие высказывания. Иногда кто-то пробовал шутить:

— Президент гордится, что у нас дешевая рабсила.

— По нашей стране уже можно изучать Камасутру. И так уже белорусов ставили, и эдак… А они все терпят.

— Мы ждали коммунизма, оказывается, он проплыл мимо нас. Дождались, что один и тот же человек у власти более 20 лет.

— А кто-нибудь знает, где Косинец (бывший губернатор Витебщины, а позднее экс-глава Администрации президента. — Прим. TUT.BY)? — поинтересовался один из мужчин.

Но сведующих об этом людей в толпе не оказалось.



















В северном городе живут закаленные люди.

В начале первого акция завершилась, и люди начали расходиться. Перед этим они договорились, что соберутся на площади Победы в следующее воскресенье.

Собравшиеся решили, что на следующей встрече соберут подписи за отмену декрета о тунеядстве.

«Следующий что, налог на воздух?»

Корреспондент TUT.BY побеседовал примерно с 15-ю участниками акции. Среди них не было ни одного, кто получил «письмо счастья». Это были работающие горожане, которые пришли на площадь, чтобы поддержать всех белорусов, которых коснулся налог на тунеядство.

— Меня эта фигня — декрет № 3 — не касается. Я работаю. Но «письма счастья» пришли родственникам, которые тоже не тунеядцы. Поэтому я пришел сейчас сюда, посмотреть, сколько нас, таких недовольных, соберется, — рассказал мужчина.

— У нас страна одних налогов. Все началось с дорожного сбора. Потом придумали налог на грибы, ягоды… Народ проглотил. «Почему бы дальше его не душануть», — подумали власти. И придумали налог на тунеядство. Но это уже перебор! Следующий что — налог на воздух? — задается вопросом молодой человек.

Его приятель высказал такую мысль: «У нас происходит национализация убытков и приватизация прибыли. Белорусы участвуют в поддержке убыточных предприятий, но никто у нас не спрашивает: хотим ли мы это делать».





Семейная пара, глава которой работает в Москве, считает, что декрет № 3 нужно отменять. «Пришла поддержать мужа и других людей, кого вынуждают заплатить налог», — сказала жена. Муж был более категоричен:

— Я сам против тунеядства, не люблю бездельников. Но этот декрет не заставил работать настоящих тунеядцев. Я тружусь в России, так как в Витебске нет работы с хорошей зарплатой. Я не тунеядец, наоборот, считаю, что еще привожу валюту сюда, в свою страну. Поэтому ничего платить не буду. Заплатить — это значит признать себя тунеядцем. А я, еще раз повторяю, не тунеядец! — мужчина был очевидно рассержен клеймом, которое на него вешает декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».





Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более 2 тысяч человек. Они требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.