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"Ситуация касается каждой семьи". Около 250 витеблян протестовали против налога на тунеядство
19.02.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by
На площади Победы в Витебске 19 февраля прошел стихийный митинг против налога на тунеядство. Санкции от городских властей на него не было. Люди собрались благодаря соцсетям — накануне в интернете появились призывы, обращенные к жителям областных городов, чтобы они приходили в полдень воскресенья на центральные площади.
«Ситуация касается каждой семьи»
В Витебске две площади, которые горожане считают центральными: Свободы и Победы. Поэтому не все знали, куда же идти. Но потом, опять же в соцсетях, горожане решили, что сбор — на площади Победы.
К 12.00 сюда начали подтягиваться люди. К 12.30 собралось примерно 200−250 человек. В Витебске столько народа не собирала ни одна акция протеста уже много лет. (Исключением был только спор горожан с представителями светской и церковной власти из-за предполагаемого строительства Софийского собора, когда на встречу в парк Победителей однажды
Горожане стояли недалеко от концертной сцены небольшими группами. Среди пришедших были в основном люди трудоспособного возраста — как молодежь, так и средних лет. Какую-то часть недовольных декретом № 3 составили и пенсионеры.
Сотрудников милиции в форме на площади Победы не было. Невдалеке находились представители ГАИ, но они занимались своей работой. Но обычно на таких мероприятиях правоохранители в штатской одежде затесываются в толпу.
Конкретного организатора или организаторов у акции не было. Народ, собравшийся на самой большой площади в стране, просто стоял и мерз, не зная, что делать дальше. Многие признавались, что пришли на уличную акцию впервые. Люди спрашивали друг у друга: «И что?! Вот так постоим и разойдемся, что ли? Какой смысл, что мы здесь просто так стоим?». Складывалось впечатление, что еще 5−10 минут, и горожане начнут расходиться.
В конце концов ситуацию переломила одна пенсионерка — пригласила всех стать плотнее. Вокруг активной женщины образовалось кольцо. Люди заметно обрадовались, что началось какое-то движение.
— Я никто, никакой я не организатор, просто пенсионерка, — сообщила женщина. — И вообще это не митинг, мы просто высказываем здесь свою боль. Я увидела в интернете объявление и пришла сюда, так как я неравнодушный человек. Ведь эта ситуация касается каждой семьи. Я хочу, чтобы наша Беларусь процветала, а она наоборот летит под откос. Мы должны объединяться, чтобы жить по-людски!
Женщине зааплодировали.
«И так белорусов ставили, и эдак»
Примерно полчаса собравшиеся обсуждали декрет № 3 и другие злободневные экономические проблемы. Никто не скандировал «Я не тунеядец!», «Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!» и «Жыве Беларусь!», как на аналогичной акции в
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— Я работаю, но у меня нищенская зарплата! Пока мы будем молчать, так и будет, — выкрикнула из толпы одна из женщин.
— Где я живу и то, что я не работаю, они (налоговая инспекция. — Прим. TUT. BY) знают. А то, что у меня трое детей, они не знают. Пришлось собирать справки и доказывать это. То есть я еще за них их работу делала — собирала сведения о самой себе, — возмущалась многодетная мать.
— А почему это женщина не может быть хозяйкой дома? И пусть кинет в меня камень тот, кто считает, что домашняя работа — это не труд, — один из мужчин вступился за белорусских домохозяек, которые по декрету № 3 считаются иждивенками.
Люди перекрикивали друг друга, со всех сторон раздавались резкие высказывания. Иногда кто-то пробовал шутить:
— Президент гордится, что у нас дешевая рабсила.
— По нашей стране уже можно изучать Камасутру. И так уже белорусов ставили, и эдак… А они все терпят.
— Мы ждали коммунизма, оказывается, он проплыл мимо нас. Дождались, что один и тот же человек у власти более 20 лет.
— А кто-нибудь знает, где Косинец (бывший губернатор Витебщины, а позднее экс-глава Администрации президента. — Прим. TUT.BY)? — поинтересовался один из мужчин.
Но сведующих об этом людей в толпе не оказалось.
В начале первого акция завершилась, и люди начали расходиться. Перед этим они договорились, что соберутся на площади Победы в следующее воскресенье.
Собравшиеся решили, что на следующей встрече соберут подписи за отмену декрета о тунеядстве.
«Следующий что, налог на воздух?»
Корреспондент TUT.BY побеседовал примерно с 15-ю участниками акции. Среди них не было ни одного, кто получил «письмо счастья». Это были работающие горожане, которые пришли на площадь, чтобы поддержать всех белорусов, которых коснулся налог на тунеядство.
— Меня эта фигня — декрет № 3 — не касается. Я работаю. Но «письма счастья» пришли родственникам, которые тоже не тунеядцы. Поэтому я пришел сейчас сюда, посмотреть, сколько нас, таких недовольных, соберется, — рассказал мужчина.
— У нас страна одних налогов. Все началось с дорожного сбора. Потом придумали налог на грибы, ягоды… Народ проглотил. «Почему бы дальше его не душануть», — подумали власти. И придумали налог на тунеядство. Но это уже перебор! Следующий что — налог на воздух? — задается вопросом молодой человек.
Его приятель высказал такую мысль: «У нас происходит национализация убытков и приватизация прибыли. Белорусы участвуют в поддержке убыточных предприятий, но никто у нас не спрашивает: хотим ли мы это делать».
Семейная пара, глава которой работает в Москве, считает, что декрет № 3 нужно отменять. «Пришла поддержать мужа и других людей, кого вынуждают заплатить налог», — сказала жена. Муж был более категоричен:
— Я сам против тунеядства, не люблю бездельников. Но этот декрет не заставил работать настоящих тунеядцев. Я тружусь в России, так как в Витебске нет работы с хорошей зарплатой. Я не тунеядец, наоборот, считаю, что еще привожу валюту сюда, в свою страну. Поэтому ничего платить не буду. Заплатить — это значит признать себя тунеядцем. А я, еще раз повторяю, не тунеядец! — мужчина был очевидно рассержен клеймом, которое на него вешает декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов»
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В Витебске столько народа не собирала ни одна акция протеста уже много лет.
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