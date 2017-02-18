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В Бресте прошла акция против декрета о тунеядцах
19.02.2017 19:26 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте 19 февраля прошла акция против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
В ней приняли участие около 100 человек. Они прошли колонной по улице Ленина — от улицы Мицкевича до площади Ленина, скандируя «Нет декрету № 3!» и «Ганьба!», сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
«По имеющимся у меня сведениям, среди участников акции не было местных лидеров оппозиционных партий и общественных объединений», — дополнил Кисляк.
На площади перед собравшимися выступили несколько человек, которые призвали отстаивать свои права и добиваться отмены декрета.
Акция прошла с 13.00 до 13.30. Никто из ее участников задержан не был.
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На площади перед собравшимися выступили несколько человек, которые призвали отстаивать свои права и добиваться отмены декрета.
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