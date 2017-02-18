Несмотря на запреты местных властей в Гомеле митинг состоялся. Примерно за неделю до него в соцсетях появились призывы, адресованные всем, «кто неравнодушен к своей судьбе и судьбе своей страны» собраться 19 февраля в 12.00 на площади Восстания. Активнее всех агитировал прийти гомельчан в воскресенье на площадь представитель партии ОГП Владимир Непомнящих. Его статус в «Одноклассниках» собрал около 500 лайков. Но, неожиданно даже для самих организаторов акции, ее не виртуальных участников оказалось в разы больше. На несанкционированный марш нетунеядцев в Гомеле пришли около 2 тысяч человек.





На площади Восстания в этот день работала сельхозярмарка. Но ближе к полудню между рядами с яблоками, колбасой и картошкой начали появляться люди с лозунгами и транспарантами.

Организаторы акции устроили трибуну прямо на борту грузовика, торговавшего на ярмарке рыбой. Они сообщили собравшимся, что их мероприятие не разрешено властями, но гарантировано Конституцией, призвали людей не бояться и заверили, что акция будет носить мирный характер.





В 12.00 началось шествие. С площади Восстания люди выдвинулись по улице Советской в сторону площади Ленина. Они скандировали «Я не тунеядец!», «Я не раб!» «Нет декрету № 3 — Лукашенко, уходи!» и «Жыве Беларусь!».













Шествие сопровождали микроавтобус ГАИ, а также сотрудники в штатском. Со стороны за акцией наблюдали руководитель УВД Гомельского облисполкома Владимир Захарчук, председатель горисполкома Петр Кириченко.

Колонну митингующих поддерживали проезжающие мимо автомобилисты — многие водители сигналили и приветствовали людей включенным светом фар.









На перекрестках со светофорами, когда для пешеходов горел красный, колонна останавливалась, таким образом шествующие подчеркивали мирное течение акции.

Примечательно, что в толпе было много людей среднего и пенсионного возраста, семей с детьми.









Гомельчанка Елена пришла на акцию со своими маленькими дочками.

— Сколько можно бояться! Я не могла не прийти, потому что это моя личная боль. У мужа зарплата 250 тысяч, кредит за жилье платим и двое детей. Как жить? — задает риторический вопрос женщина. — Я не тунеядец, работаю. Но в любой момент могу остаться без работы, как это уже произошло с моими родными, знакомыми, соседями.

Считаю этот декрет унизительным и противочеловечным, поэтому я на этом митинге, — объясняет свою позицию Алексей.

Видео: Иван Яриванович

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Пенсионерки Надежда Алексеевна и Тамара Николаевна тоже здесь. У одной работу несколько месяцев не может найти сын, у другой — внучка.

— Мы жили долго, видели много, но такого как сейчас еще не было, — сокрушаются женщины.

На главной городской площади колонна остановилась. Люди снова начали скандировать лозунги. Требования становились все конкретнее и смелее — отправить власть в отставку, посадить депутатов на зарплату в 300 рублей, а местных чиновников поместить в «санаторий» в Новобелицу.





Организаторы вышли на трибуну ко всем собравшимся и поблагодарили за то, что пришли. Они подчеркнули, что Декрет № 3 — это лишь малая часть той переполненной чаши терпения белорусов, и сегодня каждый может рассказать чем конкретно не доволен он.

К трибуне потянулись пенсионеры, которые рассказывали о мизерной пенсии, молодежь жаловалась на отсутствие работы, чернобыльцы — на отмену льгот… Всех объединяло одно — недовольство текущим положением.















— Наверняка в нашей сегодняшней компании есть не только тунеядцы и сочувствующие им, скорее всего, есть здесь и чиновники, и сотрудники налоговой. Я обращаюсь сейчас к вам, понимаю, что вы боитесь потерять работу, но уверен, что и вы не согласны со многим. Поэтому призываю подняться и сказать всем об этом, — неожиданно обратился к толпе один из организаторов.

— Я очкую, — послышалось оттуда.

«Если не отмените декрет, мы отменим вас! — обратились собравшиеся к чиновникам.

В конце встречи активисты на трибуне пригласили всех прийти 21 февраля к зданию суда Центрального района на второе судебное заседание процесса против налога на тунеядство. Поддержать 53-летнего гомельчанина Александра Семенова , который собирается доказать, что не должен платить сбор.

В 13.10 акция завершилась, люди начали расходиться.



