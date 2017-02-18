Спасательная операция развернулась на водоемах Гомельской области. В озерах резко снизился уровень кислорода, это может привести к массовой гибели рыбы. На помощь подводным обитателям пришли специалисты и неравнодушные жители почти всех районов региона.

Видео: ОНТ

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Добраться до воды даже с помощью бензопилы — занятие не из легких. Особенно, когда лед такой массивный. Но без этого никак: анализ показал, уровень содержания кислорода в озере — почти в четыре раза ниже нормы.

Операция по спасению рыбы от удушья проходит одновременно во всех районах области. Под угрозой оказались сразу 50 мелких водоемов. Лабораторные исследования продолжаются, специалисты берут пробы ежедневно. Любителей зимней рыбалки попросили временно не выходить на лед.