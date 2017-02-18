﻿ Как в Гомельской области спасают рыбу от массовой гибели из-за резкого снижения уровня кислорода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Как в Гомельской области спасают рыбу от массовой гибели из-за резкого снижения уровня кислорода

19.02.2017 20:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Спасательная операция развернулась на водоемах Гомельской области. В озерах резко снизился уровень кислорода, это может привести к массовой гибели рыбы. На помощь подводным обитателям пришли специалисты и неравнодушные жители почти всех районов региона.

Видео: ОНТ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Добраться до воды даже с помощью бензопилы — занятие не из легких. Особенно, когда лед такой массивный. Но без этого никак: анализ показал, уровень содержания кислорода в озере — почти в четыре раза ниже нормы.

Операция по спасению рыбы от удушья проходит одновременно во всех районах области. Под угрозой оказались сразу 50 мелких водоемов. Лабораторные исследования продолжаются, специалисты берут пробы ежедневно. Любителей зимней рыбалки попросили временно не выходить на лед.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под угрозой оказались сразу 50 мелких водоемов. Лабораторные исследования продолжаются, специалисты берут пробы ежедневно. Любителей зимней рыбалки попросили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Мы видели много, такого еще не было". В Гомеле около двух тысяч человек вышли на акцию нетунеядцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика