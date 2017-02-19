В Гродно около 100 человек пришли на Советскую площадь. Присутствующие собирали подписи за отмену декрета № 3, а потом отправились через главную улицу Гродно на площадь Ленина. Люди скандировали «Не бойцеся!» и «Жыве Беларусь!». У некоторых присутствующих в руках были бело-красно-белые флаги.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Дойдя до облисполкома, организаторы шествия оставили у дверей собранные подписи за отмену декрета.

























Митингующие призвали собраться снова 15 марта. Акция продлилась около 40 минут, обошлось без инцидентов и задержаний.

Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY

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19 февраля на акции в областных центрах Беларуси вышли несколько тысяч людей. 17 февраля в столице маршем прошли около двух тысяч горожан. Люди требовали от властей отменить декрет № 3, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей.