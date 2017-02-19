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в Гродно прошла акция против декрета о тунеядцах
20.02.2017 00:51 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно около 100 человек пришли на Советскую площадь. Присутствующие собирали подписи за отмену декрета № 3, а потом отправились через главную улицу Гродно на площадь Ленина. Люди скандировали «Не бойцеся!» и «Жыве Беларусь!». У некоторых присутствующих в руках были бело-красно-белые флаги.
Дойдя до облисполкома, организаторы шествия оставили у дверей собранные подписи за отмену декрета.
Митингующие призвали собраться снова 15 марта. Акция продлилась около 40 минут, обошлось без инцидентов и задержаний.
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19 февраля на
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В Гродно около 100 человек пришли на Советскую площадь. Присутствующие собирали подписи за отмену декрета № 3, а потом отправились через главную улицу Гродно на...
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