Два главных государственных телеканал ОНТ и Беларусь-1 вскользь упомянули о массовых акциях протеста в Минске и областных городах в своих итоговых передачах за неделю.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На телеканале ОНТ в программе «Контуры» отметили, что акция протеста в Минске была несанкционированной, при этом движению людей никто не препятствовал. Ведущий также акцентировал внимание на том, что оппозиция, принимавшая участие в в «Маршах рассерженных белорусов» использовала в качестве протестной символики «кулак, известный еще с организации «Отпор». Также на телеканале посетовали, что многие люди до сих пор не совсем точно представляют себе смысл «Декрета о предупреждении социального иждивенчества».

«Зачастую это непонимание является причиной неприятия, и даже протеста — как было в Минске или Гомеле, — отметили в эфире, не упомянув акции в других областных городах.

«Разумеется, каждый имеет право выражать собственное мнение, если форма выражения не противоречит действующему законодательству. Кстати, в Минске акция была несанкционированной, при этом движению людей никто не препятствовал. И ещё. Обратите внимание на протестную символику: кулак, известный ещё с организации „Отпор“. Роль её активистов в событиях в Югославии, Украине, Грузии и странах Арабской дуги известна. В этой связи вопрос: осознают ли те, кто возглавлял движение в пятницу, ответственность за использование таких символов?», — задался вопросом ведущий.

Общий посыл телесюжета «Контуров» был такой — «если ты живешь в обществе, то участвуй в общественных расходах».

«Согласитесь, было бы странно, если бы живущий в одном доме с вами человек вдруг отказался платить за уборку подъезда или вывоз мусора. Точно также и в стране: ходишь по чистым улицам, вызываешь врача или отводишь детей в школу — участвуй в финансировании. В противном случае образование и здоровье твоего ребёнка придётся оплачивать другим. Конечно, как в любом правиле, в этом тоже должны быть свои исключения, но они не меняют общей картины», — отметили в передаче.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На телеканале « Беларусь 1 » осветили только проведение «Марша рассерженных белорусов» в Минске, отмечая, что «хорошо маршировать по отремонтированным дорогам, оплаченным за счет программистов и строителей».

Ведущая «Главного эфира» Елена Носачева продемонстрировала в эфире стодолларовую купюру.

«Вот у меня в руках стодолларовая купюра, пожалуй, самая известная и ходовая в мире. на ней изображен отец-основатель США Бенджамин Франклин. Именно ему принадлежит фраза „Неизбежна только смерть и налоги“. Жестко, но по делу. Во многом благодаря такому фискальному подходу Соединенные Штаты Америки превратились в первую экономику планеты. Хочешь жить в развитой стране, делись с государством».

Она также отметила, что тот факт, что люди шли за разъяснениями к представителям «десанта Администрации президента» — свидетельство того, что они понимают свой долг гражданский долг платить налоги. Но не могут. Бывает".

В эфире «Главной панорамы» также показали сюжет, посвященный акции в Минске. В нем делался упор на то, что налоги платить необходимо.

«Государство много не требует — просто выйти с тени. Всего 20 базовых на год. И не из безработных, как это сейчас пытаются представить так называемые независимые СМИ. А с очень трудоспособных, активных, успешных людей», — объяснил автор сюжета. «Нельзя быть в обществе и быть свободным от него. Если не платишь ты, то кто-то платит за тебя. Разве это справедливо?», — задались вопросом на «Беларусь-1».



Гомель, 19 февраля 2017 года. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов. В воскресенье, 19 февраля, акции за отмену «декрета о тунеядстве» прошли в областных городах. Наиболее многочисленной была акция в Гомеле — на нее собрались более двух тысяч человек. В Брест на акции пришло около сотни участников, как и в Гродно . В Витебске на площадь Победы пришли 200−250 человек. В Могилеве акция собрала около 400 человек .