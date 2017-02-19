Напоминаем — погода сегодня не очень: синоптики объявили оранжевый уровень опасности, ожидается сильный ветер порывами до 15−18 м/с, дождь и мокрый снег. Но пусть это будет самой неприятной новостью предстоящей недели.
ВАЖНОЕ
Вечером 17 февраля в центре Минска прошел несанкционированный «Марш рассерженных белорусов». В нем приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. В выходные акции протеста повторились во всех областных центрах, причем гомельский марш по численности и накалу страстей не уступал столичному. По следам протестов наш политический обозреватель Артем Шрайбман написал прекрасную колонку о «злости народа, которую проморгали все»: «Объективно лучший ход для власти — выждать месяц и отменить или приостановить действие декрета накануне Дня Воли, чтобы сбить драйв, который сейчас словили лидеры протеста. Так пройдет уже достаточно времени со вчерашнего марша, и можно будет списать уступку на «тщательное изучение обращений граждан на приемах у чутких чиновников».
Узнали, какие законы будут написаны в этом году. Например, уголовный кодекс станет мягче, инвесторам обеспечат защиту, а страна станет более гостеприимной для иностранцев.
Большому кораблю — большие риски? Власти и банки обеспокоены высокой долговой нагрузкой «Евроопта». Сейчас источники называют долговую нагрузку группы «Евроторг» в районе 700−750 млн долларов. В самой компании эти цифры не озвучивают. Позже представитель «Евроторг» прокомментировал эту информацию: «Со всеми банками у нас стабильные долгосрочные отношения». В компании уверяют: «ООО „Евроторг“ обслуживает кредитные линии, предоставленные как российскими, так и белорусскими банками, согласно договорам и графикам их погашения. Более того, за все время существования ООО „Евроторг“ не допустило ни разу, даже на один день, просрочки по выплате основной суммы кредита либо процентов по ним».
Узнали, где живут и чем занимаются бывшие высокопоставленные белорусские силовики — Сиваков, Наумов, Кулешов, Зайцев, Бариев и другие. Кто-то исчез сразу после отставки и больше не появляется в информационных лентах, кто-то устроился на новую работу, которая не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.
FINANCE.TUT.BY подежурил у дверей «сэкондов» и узнал, зачем люди стоят за бэушными вещами. «Ровно в 10 утра двери открываются, и пятеро парней, толкая друг друга локтями, «влетают» в магазин и быстро бегают между вешалками. «Сумасшедшие люди! — удивленно кричит им вслед пенсионерка из очереди. — Вот это страсть к моде!» На самом деле это страсть к деньгам — многие признаются, что давно зарабатывают на перепродаже вещей из сэконд-хэнда в интернете.
И вот вам чудесная история сильных людей: в Бресте «мама-росомаха» поставила на ноги сына с редким генетическим заболеванием. Они оба — «хрустальные» люди: ломаются, но не сдаются.
В теле любого человека есть органы, которые уже не несут никакой практической пользы, но были жизненно необходимы нашим далеким предкам. И вот 5 признаков эволюции, которые вы можете найти в собственном теле.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начал работать в статусе международного. Утром в субботу AUTO.TUT.BY отправился в Островецкий район посмотреть, есть ли очередистанет ли нам теперь проще ездить в Литву. Ребята там чуть не заблудились, между прочим!
А вы знаете, что архитекторы из Беларуси разрабатывали проекты для Австралии, США, Мексики, Венесуэлы, Туркменистана и других стран? Мы выбрали самые интересные здания, построенные нашими зодчими за последнее столетие: это заводы и храмы, жилые и офисные дома, культурные и спортивные объекты.
Ну и традиционная «задачка на выходные» от 42.TUT.BY. Если в субботу и воскресенье вам было не до нее, попробуйте сейчас справиться с заковыристой задачей о спичках — - но поторопитесь, скоро ребята опубликуют ответ.
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