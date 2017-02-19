Доброе утро!

Напоминаем — погода сегодня не очень : синоптики объявили оранжевый уровень опасности, ожидается сильный ветер порывами до 15−18 м/с, дождь и мокрый снег. Но пусть это будет самой неприятной новостью предстоящей недели.





ВАЖНОЕ

Вечером 17 февраля в центре Минска прошел несанкционированный «Марш рассерженных белорусов» . В нем приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. В выходные акции протеста повторились во всех областных центрах , причем гомельский марш по численности и накалу страстей не уступал столичному. По следам протестов наш политический обозреватель Артем Шрайбман написал прекрасную колонку о «злости народа, которую проморгали все» : «Объективно лучший ход для власти — выждать месяц и отменить или приостановить действие декрета накануне Дня Воли, чтобы сбить драйв, который сейчас словили лидеры протеста. Так пройдет уже достаточно времени со вчерашнего марша, и можно будет списать уступку на «тщательное изучение обращений граждан на приемах у чутких чиновников».





В выходные власти общались с тунеядцами со всей страны. Два дня чиновники Администрации президента работали «в полях»: помогали региональным комиссиям в исполкомах разбираться в трудных жизненных ситуациях тех, кто получил «письма счастья» . FINANCE.TUT.BY собрал самые интересные и показательные моменты этих встреч.

Узнали, какие законы будут написаны в этом году. Например, уголовный кодекс станет мягче, инвесторам обеспечат защиту, а страна станет более гостеприимной для иностранцев.

Большому кораблю — большие риски? Власти и банки обеспокоены высокой долговой нагрузкой «Евроопта». Сейчас источники называют долговую нагрузку группы «Евроторг» в районе 700−750 млн долларов. В самой компании эти цифры не озвучивают. Позже представитель «Евроторг» прокомментировал эту информацию : «Со всеми банками у нас стабильные долгосрочные отношения». В компании уверяют: «ООО „Евроторг“ обслуживает кредитные линии, предоставленные как российскими, так и белорусскими банками, согласно договорам и графикам их погашения. Более того, за все время существования ООО „Евроторг“ не допустило ни разу, даже на один день, просрочки по выплате основной суммы кредита либо процентов по ним».

Россия в выходные официально признала паспорта самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Петр Порошенко заявил , что это признание свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ, а посольства США в Киеве отметило, что данный шаг российской стороны противоречит целям Минских соглашений . Лавров же объяснил признание паспортов ДНР и ЛНР «гуманитарными соображениями».

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Смотрите, как девушки из нашумевшего календаря минских коммунальников выглядят на рабочих местах. Шикарно выглядят — что в глянце, что в жизни, надо отметить!





Узнали, где живут и чем занимаются бывшие высокопоставленные белорусские силовики — Сиваков, Наумов, Кулешов, Зайцев, Бариев и другие. Кто-то исчез сразу после отставки и больше не появляется в информационных лентах, кто-то устроился на новую работу, которая не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

FINANCE.TUT.BY подежурил у дверей «сэкондов» и узнал, зачем люди стоят за бэушными вещами. «Ровно в 10 утра двери открываются, и пятеро парней, толкая друг друга локтями, «влетают» в магазин и быстро бегают между вешалками. «Сумасшедшие люди! — удивленно кричит им вслед пенсионерка из очереди. — Вот это страсть к моде!» На самом деле это страсть к деньгам — многие признаются, что давно зарабатывают на перепродаже вещей из сэконд-хэнда в интернете .

И вот вам чудесная история сильных людей : в Бресте «мама-росомаха» поставила на ноги сына с редким генетическим заболеванием. Они оба — «хрустальные» люди: ломаются, но не сдаются.





В теле любого человека есть органы, которые уже не несут никакой практической пользы, но были жизненно необходимы нашим далеким предкам. И вот 5 признаков эволюции , которые вы можете найти в собственном теле.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начал работать в статусе международного. Утром в субботу AUTO.TUT.BY отправился в Островецкий район посмотреть, есть ли очереди станет ли нам теперь проще ездить в Литву . Ребята там чуть не заблудились, между прочим!

В базе риелторских агентств иногда встречаются дома с очень нетривиальной архитектурой — мимо не пройдешь. REALTY.TUT.BY сделал подборку самых удивительных вариантов .

В очередном выпуске проекта « Легионеры » — черногорский баскетболист Неманья Милошевич. 29-летний балканец полгода играет в минских «Цмоках» и до сих пор удивляется , почему страна, имеющая собственный язык, разговаривает на чужом.

А вы знаете, что архитекторы из Беларуси разрабатывали проекты для Австралии, США, Мексики, Венесуэлы, Туркменистана и других стран? Мы выбрали самые интересные здания, построенные нашими зодчими за последнее столетие: это заводы и храмы, жилые и офисные дома, культурные и спортивные объекты.

Ну и традиционная «задачка на выходные» от 42.TUT.BY. Если в субботу и воскресенье вам было не до нее, попробуйте сейчас справиться с заковыристой задачей о спичках — - но поторопитесь, скоро ребята опубликуют ответ.

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Напоследок — о вечном. На выставке в Минске выбрали… лучший гроб . Оценивали драпировку и прочую эстетику. А еще — цитата! — «для гостей выставки устроили тематические фотозоны». Тематические фотозоны, Карл! На ритуальной выставке, Карл! Лучше посмотрите самые яркие фотографии мира или интересные факты про китов .

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