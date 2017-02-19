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Результаты вскрытия тела Ким Чен Нама будут известны через два дня
20.02.2017 08:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев — Sputnik. Результаты аутопсии убитого в столице Малайзии — Куала-Лумпуре — сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама будут известны не ранее чем 22 февраля, передает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на главы Минздрава Малайзии Субраманиама Сатхасивама.
© REUTERS Athit Perawongmetha
Он отметил, что это обычный срок для проведения процедуры вскрытия и получения ее результатов.
Накануне СМИ распространили видеоролик, на котором показан якобы момент убийства Ким Чен Нама в аэропорту, однако официального подтверждения этому нет.
В рамках следствия уже задержаны шесть человек. Предполагается, что Ким Чен Нам был ранен отравленными иглами или в его лицо плеснули токсичной жидкостью нервно-паралитического действия.
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Мировые СМИ распространили видеоролик, где запечатлен якобы момент покушения на сводного брата северокорейского лидера, однако официального подтверждения этому...
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