МИНСК, 20 фев — Sputnik. Результаты аутопсии убитого в столице Малайзии — Куала-Лумпуре — сводного брата главы КНДР Ким Чен Нама будут известны не ранее чем 22 февраля, передает в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на главы Минздрава Малайзии Субраманиама Сатхасивама.



© REUTERS Athit Perawongmetha Полиция Малайзии просит родственников Ким Чен Нама опознать его тело

Он отметил, что это обычный срок для проведения процедуры вскрытия и получения ее результатов.

Накануне СМИ распространили видеоролик, на котором показан якобы момент убийства Ким Чен Нама в аэропорту, однако официального подтверждения этому нет.

Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии , откуда он должен был направиться в Макао, где находится его семья. По информации следствия, покушение на сводного брата северокорейского лидера совершили две женщины, которые сумели скрыться с места преступления.

В рамках следствия уже задержаны шесть человек. Предполагается, что Ким Чен Нам был ранен отравленными иглами или в его лицо плеснули токсичной жидкостью нервно-паралитического действия.